Progetto realizzato da XCC – eXperience Cloud Consulting, Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata

Inizia il 17 ottobre 2022 la Salesforce Academy in Basilicata, il corso finalizzato all’assunzione istituito da XCC – eXperience Cloud Consulting che fa parte del gruppo Alkemy. Traguardo tagliato anche grazie al supporto della Regione Basilicata, all’Assessore Alessandro Galella e al patrocinio gratuito dell’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, nell’ambito “Progetto IncHUBatori”.

Saranno presenti, oltre agli esponenti sopracitati delle Regione Basilicata, il direttore generale e Co-fondatore di XCC, Giuseppe Catapano, che è orgoglioso di questa nuova avventura e primo risultato raggiunto nella visione espansionistica di XCC nel Sud Italia. “La nostra famiglia si allarga sempre di più, ogni giovane lucano selezionato a fine percorso formativo, della durata di quattro mesi, entrerà direttamente in organico XCC. Grazie alle nostre politiche full smart working nessuno dovrà spostarsi da casa. Abbiamo anche aperto una nuova sede potentina per poter lavorare in presenza e in hybrid working”.Il South Working è sempre più una consapevolezza e strumento fondamentale per frenare la ‘fuga di cervelli’ dal Sud Italia ma anche per sostenere lo sviluppo del Paese e reperire competenze scarsamente disponibili.Presente anche la HR Manager di XCC Eugenia Maria Messeri che spiega “conoscere il mondo Salesforce e tutto il suo ecosistema è un’opportunità incredibile. Investire sul digitale, vuol dire investire sul proprio futuro. Questa iniziativa infonde non solo fiducia in se stessi ma anche nella propria regione”.La Basilicata è un territorio su cui XCC, e quindi il gruppo Alkemy, investe ed investirà per i prossimi anni con l’obiettivo di creare un indotto di personale qualificato sulla tecnologia Salesforce. Il CRM numero uno al mondo che insieme alla sua grande cerchia di clienti e partner, sta aiutando a creare quasi 3.3 milioni di nuovi posti di lavoro entro la fine dell’anno. Ogni giovane Lucano dell’Academy di XCC sarà in grado di affrontare le sfide più complesse del mondo del lavoro e le competenze acquisite, dimostrate dalle certificazioni Salesforce, saranno riconosciute in tutto il settore digital.Primo grande passo per diventare un polo digitale e faro tecnologico in Basilicata e in tutto il Sud Italia che non deve più essere fanalino di coda ma primo della fila. XCC ha altri progetti in corso per valorizzare il Sud, basta restare aggiornati sulle novità.