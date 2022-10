Send by email

I link della pagina web su cui è possibile consultare gli aggiornamenti

In vista della presentazione delle domande per il Bonus-gas, l'Ufficio Amministrazione digitale della Regione Basilicata potenzia continuamente le strutture presso le quali rivolgersi per il rilascio dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Attraverso i link pubblicati sotto questa notizia si accede alla pagina web su cui sono pubblicati quotidianamente sia gli aggiornamenti riferiti agli sportelli regionali, con i relativi orari di apertura, sia l'elenco degli sportelli aggiuntivi, per alcuni dei quali è necessario fissare un appuntamento. Si ricorda infine che lo SPID può essere anche attivato on line attraverso i siti web degli operatori di mercato che lo rendono disponibile.

Link abbreviato: https://bit.ly/3TawvLr

Link esteso:

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?fw=1&otype=1053&id=3063509