“L’ospedale di Villa d’agri si conferma un punto di riferimento fondamentale"

“La notizia dell’importante intervento di ortopedia pediatrica effettuato nell’ospedale di Villa D’Agri nei giorni scorsi, conferma l'importanza del presidio ospedaliero della Val D’Agri” lo afferma il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino. “L’ospedale di Villa d’agri si conferma un punto di riferimento fondamentale nei percorsi di diagnosi e cura non solo per l’ambito di riferimento ma anche per l’intero territorio lucano e oltre i confini regionali” continua Rubino,

“avere una struttura sempre più efficiente ed attenta ai bisogni di salute rappresenta per tutti noi il punto centrale su cui far poggiare il sistema salute della nostra comunità.” “La politica non può distrarsi rispetto al tema della centralità dei servizi sanitari pubblici di prossimità” conclude il primo cittadino di Moliterno, “l’ospedale di Villa d’Agri non solo deve mantenere i servizi in essere, occorre una visione lungimirante che proponga la nascita e lo sviluppo di nuovi modelli clinico assistenziali, mettendo al centro la persona nel suo essere globale.”