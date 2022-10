Send by email

Oggi in Giunta regionale è stata approvata la "Presa d'atto della remissione dell'incarico di Direttore Generale dell'IRCSS Centro di Riferimento Oncologico per la Basilicata - CROB di Rionero in Vulture (PZ) e risoluzione del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale".

Dato il prolungato stato di abbandono della dirigenza dell'istituto, è stato deciso di commissariare l'IRCSS, indicando il nome della Dr.ssa Sabrina Pulvirenti quale commissario, nelle more delle procedure per la nomina del nuovo direttore generale, come previsto dalla normativa.