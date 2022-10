"Presidente Bardi, se ci sei, batti un colpo. I fondi delle royalties per abbassare i costi delle nostre aziende”

“La vicenda “bonus gas” lanciata in fretta e furia un venerdì pomeriggio la dice lunga su come la Giunta targata Bardi affronta i problemi. Si potrebbe suggerire, nell’interesse dell’utente consumatore, di esibire le ultime bollette per avere accesso al bonus? Pare invece che la maggioranza sia in tutt’altre faccende affaccendata e anche vicende di semplicissima gestione diventano ostacoli insormontabili, ovviamente mi riferisco allo SPID che è diventata una piaga d’Egitto”.

Lo scrive in una nota Pietro Sanchirico, Pd Basilicata. “Proviamo a immaginare qualche misura che aiuti le famiglie e tutte le imprese, in modo semplice, tralasciando per qualche istante la redistribuzione delle poltrone. Usiamo i fondi delle royalties per abbassare i costi delle nostre aziende, prima che le stesse abbassino le saracinesche. La situazione è disperata, Presidente Bardi, se ci sei, batti un colpo”, conclude Sanchirico.