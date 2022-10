Send by email

Il presidente della Regione Bardi e il Rettore dell'Unibas Mancini, hanno sottoscritto un accordo triennale

Quarantadue milioni di euro per i prossimi tre anni: sono i fondi che - secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della giunta lucana - la Regione trasferirà all'Università degli Studi della Basilicata "per sostenere il sistema universitario lucano ed elevarne la qualità e la competitività".

Il presidente della Regione, Vito Bardi, e il Rettore dell'Unibas, Ignazio Marcello Mancini, "hanno sottoscritto questa mattina l'Accordo di programma triennale per il triennio 2022-2024, in attuazione del Piano dodicennale 2013-2024. Dell'importo annuo di 14 milioni di euro, quattro milioni sono destinati al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia".