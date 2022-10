L’invito: “consentire al più presto il regolare funzionamento del Consiglio regionale di Basilicata”

“Una giornata di Consiglio regionale che non ci attendevamo prendesse una piega inspiegabile e francamente deludente, per un atteggiamento della minoranza di questa assise che si è mostrata sorda e disattenta alle sollecitazioni legittime del Presidente Bardi.” Questo quanto afferma il consigliere regionale di Fdi Piergiorgio Quarto, che aggiunge: “Il dialogo e le interlocuzioni hanno segnato gli ultimi giorni del lavoro del Presidente Bardi, che non solo ha reso partecipe la minoranza della situazione venutasi a creare a seguito delle ultime vicende giudiziarie che hanno scosso questo Consiglio regionale, ma ha contemporaneamente segnato le linee programmatiche per il prosieguo della legislatura”.

“Lo ha fatto nei giorni scorsi, e lo ha fatto ieri pomeriggio, anticipando il punto all’ordine del giorno – prosegue Quarto - e riferendo dettagliatamente il programma degli interventi previsti sulle grandi criticità che necessitano già nella prossima settimana di essere discussi in Consiglio. Ci aspettavamo che al termine del suo serio e responsabile intervento, venisse consentita la presa d’atto della surroga dei due consiglieri regionali di Forza Italia, che pazientemente hanno atteso che si consumasse un passaggio sia formale che sostanziale, perché a tutela assoluta non solo della regolarità dei lavori della massima assise regionale ma anche a garanzia dei consiglieri dimissionari. Dispiace che dal confronto politico costruttivo ci si voglia sottrarre, affidandosi a mezzi che non riteniamo consoni e adeguati a questa minoranza, con la quale, come sottolineato peraltro dal Presidente, sarebbe stato bene in questa fase economica difficile, trovare una sintesi e un accordo nel solo interesse dei lucani”. “L’invito – conclude il consigliere di FdI - è quello di chiudere rapidamente questa brutta pagina e consentire al più presto il regolare funzionamento del Consiglio regionale di Basilicata.”