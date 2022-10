Lo rende noto l'assessore Latronico. Si tratta di quattro progetti di impianti fotovoltaici nel territorio di Melfi

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, da parte della Giunta regionale nel corso dell'ultima seduta, per la realizzazione di quattro progetti di impianti fotovoltaici nel territorio di Melfi. Lo rende noto l'assessore all'Ambiente ed energia, Cosimo Latronico.

Il primo progetto di un fotovoltaico di potenza nominale pari a 20 MW è denominato "BONACARO"; il secondo progetto, di potenza nominale pari a 20 MW è denominato "CARLUCCI"; il terzo progetto, da 19,998 MW è proposto dalla società MONTELUNGO ENERGIA Srl; Il quarto progetto, infine, che ha ricevuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, di potenza nominale pari a 20 MW, è denominato "SASSO". "La Basilicata - commenta l'assessore Latronico - si conferma una Regione attenta alla sostenibilità ambientale e ai processi legati alla transizione ecologica. Il via libera ai quattro nuovi impianti in agro di Melfi va in questa direzione, la stessa che continueremo a seguire per salvaguardare l'ambiente, rispondere alle esigenze stringenti che interessano famiglie e imprese, ma soprattutto per tutelare il territorio e consegnarlo in buona salute alle nuove generazioni".