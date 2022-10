Con i fondi del PNRR il Convento di Sant’Antonio in piazza Don Minzoni verrà adibito a scuola

Il comune di Muro Lucano ha ottenuto un altro importante finanziamento PNRR di € 2 MILIONI grazie al quale il Convento di Sant’Antonio in piazza Don Minzoni diventerà nuova Scuola dell’Infanzia che garantirà maggiore centralità, qualità e sicurezza in una struttura ricca di storia, ma che allo stesso tempo avrà un cuore innovativo e all’avanguardia. Lo comunica il sindaco Giovanni Setaro.

"Questa importante operazione, tra le altre cose, permetterà una redistribuzione degli spazi scolastici, eliminerà il grande problema dei parcheggi e della sicurezza presenti nell’attuale Scuola Arcobaleno in via Raia dei Monaci e permetterà l’accorpamento dei due plessi esistenti garantendo una migliore offerta formativa ed un notevole risparmio per l’Ente. La linea tracciata ad inizio mandato, da disegno che guardava al nostro futuro, continua a trasformarsi in realtà. Il nostro progetto, un tassello alla volta comincia a prendere forma".