Nella squadra di governo non compare nessun lucano

Nel Governo presieduto da Giorgia Meloni non è presente nessun lucano. Questo il responso arrivato oggi pomeriggio dopo la nomina dei viceministri e sottosegretari, quest’ultimi promossi dai partiti Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia. Un duro colpo per i politici lucani che almeno speravano in un rientro dalla porta di servizio. Ma purtroppo così non è stato. Il dopo elezioni del 25 settembre non ha quindi prodotto nessun risultato in termini di incarichi al governo centrale.

Di seguito la lista dei viceministri:

Edmondo Cirielli (Esteri)

Francesco Paolo Sisto (Giustizia)

Maurizio Leo (Economia)

Valentino Valentini(Mite)

Galeazzo Bignami ed Edoardo Rixi(Infrastrutture)

Vannia Gava (Mite)

Maria Teresa Bellucci (Lavoro).

Questi i sottosegretari:

Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi

Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni

Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari

Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego

Economia: Lucia Albano, Federico Freni eSandra Savino

Mise: Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci

Mite: Claudio Barbaro

Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo

Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante

Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon

Istruzione: Paola Frassinetti

Università e ricerca: Augusta Montaruli

Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi

Salute: Marcello Gemmato

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti(Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) e Alessandro Morelli (Cipe).