Importante lavoro del consiglio comunale della città jonica. Entro il 18 novembre le domande

Proporre politiche sportive, culturali e sociali, suggerirne idee ed iniziative favorendo la cultura sportiva e storica con proposte rivolte alla cittadinanza e alle scuole. Sono alcuni degli obiettivi che si prefigge il “Regolamento della Consulta dello Sport, della Cultura e della Scuola” approvato dal Consiglio Comunale della Città di Policoro, lo scorso 03 ottobre, a cui ha fatto seguito un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto, per l’area Sport e Cultura, rispettivamente a rappresentanti di Società sportive ed Associazioni culturali operanti sul territorio comunale e, per l’area Scuola, a Dirigenti scolastici e Presidenti dei Consigli d’Istituto.

Termine di scadenza per presentare eventuali adesioni consultando avviso e modello di domanda sul sito istituzionale dell’Ente, https://www.policoro.basilicata.it/19/10/2022/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-domande-per-la-composizione-dellassemblea-generale-della-consulta-dello-sport-della-cultura-e-della-scuola/ è il prossimo 18 novembre.

“La nostra Città – dichiara il primo cittadino, Enrico Bianco – ha tante potenzialità in termini di associazionismo sportivo e culturale ed ha un fervido mondo scolastico di ogni ordine e grado: metterli insieme per dare valore aggiunto in un contenitore come la Consulta è uno degli obiettivi che si prefigge questa Amministrazione”.