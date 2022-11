“I flussi vanno gestiti dalla legge italiana non dai trafficanti di esseri umani”

“Vi è il dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali”. Afferma un portavoce dell’Unione europea sulla questione sbarchi di migranti e sottolinea che l’Unione Europea incoraggia “tutte le autorità a collaborare in modo da agevolare lo sbarco". A chi, dentro il governo italiano, ipotizzava una richiesta d’asilo da fare già sulla nave e destinata al Paese di appartenenza del mezzo, una fonte europea ha risposto “che è molto difficile una simile procedura, le leggi in materia parlano chiaro”, ciò nonostante l’Italia mantiene una visione più ampia: “Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani, che è già grandissimo, ma anche di armi e droga legato proprio a questa tratta" fa sapere Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha successivamente dichiarato: “Dobbiamo essere molto fermi con le Ongperchè c'è una strategia dietro il loro agire”, spiegando che "bisogna salvare vite umane ma allo stesso tempo bloccare i flussi migratori all'origine. E accogliere anche i flussi migratori regolari con persone che vogliono venire a lavorare da noi o persone che fuggono dalla guerra, dalla carestia, dalle persecuzioni". Allo stato attuale sono 572 le persone ancora a bordo sulle 4 navi Ong, mentre sono 505 i migranti già sbarcati. Due imbarcazioni sono giunte in porto a Catania nel fine settimana, la Humanity 1 e la Geo Barents, mentre altre due, la Ocean Viking e la Rise Above incrociano al largo delle coste. Dei circa mille migranti soccorsi complessivamente, la metà deve ancora sbarcare. A bordo della Humanity 1, battente bandiera tedesca e di proprietà della OngSosHumanity, sono rimaste a bordo 35 persone, adesso in cura, dopo che 144 sono state fatte scendere perché ritenute 'fragili' della commissione medica dell’Ufficio di sanità marittima.

A bordo della Geo Barents, battente bandiera norvegese, di proprietà di Medici senza frontiere, ci sono 214 migranti, dopo che 357 sono stati fatti sbarcare ieri ed un altro è stato evacuato nella notte. Tre migranti che erano a bordo di quest’ultima si sono gettati in mare, ma sono stati recuperati e stanno bene. Recuperati, stanno bene. Per quanto riguarda le navi non ancora in porto, sulla Ocean Viking, che issa bandiera norvegese e appartenente alla Ong francese Sos Mediterranee, ci sono 234 persone mentre sulla Rise Above, che ha bandiera tedesca, sono presenti 89 migranti, dopo che 4 persone sono state evacuate nella notte: quest'ultima si starebbe dirigendo verso il porto di Reggio Calabria e lì dovrebbe avvenire lo sbarco nelle prossime ore. Da diversi giorni la nave della ong Mission Lifeline si trova davanti alle coste orientali della Sicilia, bloccata dal divieto di sbarco.

"Il governo Meloni, chiarisce che in merito alla gestione migranti l'Italia ha voltato pagina rispetto ai precedenti governi: “umanità sì, ma con fermezza. Questo significa che potranno sbarcare soltanto coloro che ne hanno veramente diritto, e che l'accoglienza non sarà garantita a tutti coloro che vengono trasportati dalle navi delle Ong - dichiara il vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, chiarendo che - i flussi dei migranti vanno gestiti dalla legge italiana non dai trafficanti di esseri umani. È finito il tempo in cui l'Italia era il porto franco dove chiunque può entrare a suo comodo. Nessuno mette in discussione gli obblighi umanitari e di assistenza, ma questo deve avvenire in una cornice di legalità, anche perché va ricordato chiaramente che dietro il fenomeno degli sbarchi si cela un sistema criminale che sfrutta la povertà, l'indigenza e la disperazione e i soldi che incassa vanno a finanziare altra criminalità e terrorismo. Il governo Meloni non consentirà tutto questo". Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia dichiara: "Finalmente dopo anni di sbarchi incontrollati, mari e coste sono sotto controllo, impedendo la morte e la tratta di vite umane. Il governo Meloni non fa marcia indietro sui migranti. Garantiremo cure e aiuto solo a chi ne avrà realmente bisogno, mantenendo massimo impegno umanitario, ma anche massimo rigore. Non saremo più l'approdo irregolare di chi specula sulle vite altrui”.

