La consigliera provinciale Potenza: da oggi lavorerò di più come il mio ruolo istituzionale mi impone

“Le dimissioni da assessore e da consigliere regionale di Franco Cupparo, con le motivazioni da lui espresse nel recente Consiglio Regionale, che meritano profondo rispetto innanzitutto come scelta personale, hanno creato un vuoto politico-istituzionale in particolare nell’area Sud della provincia di Potenza.”

Lo afferma in un comunicato la consigliera provinciale Giovanna Di Sanzo.

“I numerosi attestati di vicinanza che provengono da sindaci e consiglieri comunali, oltre ai tantissimi cittadini, della stessa zona lo testimoniano. Si è creato un autentico disorientamento che necessità di alcune risposte. Cupparo nel corso di questi anni, prima alla guida del Dipartimento Attività Produttive e negli ultimi mesi del Dipartimento Politiche Agricole, ha rappresentato un importante punto di riferimento istituzionale, oltre che per le nostre comunità locali del Sinni-Senisese-Pollino-Mercure-Lagonegrese, per tutto il sistema delle Autonomie Locali e nello specifico nel comprensorio della provincia di Potenza che ha sempre rivendicato un’adeguata rappresentanza nella massima istituzione della regione. Da consigliere provinciale, e quindi con l’incarico istituzionale ad oggi più rappresentativo nell’intera area, intendo rassicurare gli amministratori locali e i cittadini sul mio impegno, perché il lavoro di Cupparo non vada disperso e le numerose e complesse problematiche della zona trovino adeguati riscontri. Non sarà facile sostituire l’impegno senza risparmio di energia e tempo e la passione di Cupparo, ma da oggi lavorerò più di quanto abbia fatto prima, nella consapevolezza della responsabilità che il mio ruolo istituzionale mi impone. Sono certa che in squadra con chi vorrà condividere questo impegno riusciremo a sopperire alla carenza di rappresentanza istituzionale regionale e ad ottenere altri importanti risultati per i nostri cittadini."