Era stato autorizzato a contravvenire momentaneamente al divieto di dimora per spiegare le proprie dimissioni

Il gip Reggio, in sostituzione di Amodeo, ha rigettato la richiesta di Francesco Piro, capogruppo regionale di Forza Italia, di partecipare ai lavori del consiglio regionale che si terrà domani. La decisione è stata presa dopo che il pubblico ministero, Vincenzo Montemurro, aveva espresso parere negativo alla istanza presentata dall’avvocato Sergio Lapenna nell’interesse di Piro. Nel corso dell’ultimo Consiglio regionale infatti Piro era stato autorizzato a contravvenire momentaneamente all'obbligo di dimora a Lagonegro, con la motivazione di dover spiegare in aula le motivazioni legate alle sue dimissioni, ma non avendo poi ritirato le dimissioni, i magistrati hanno ritenuto non ricorressero le circostanze per concedergli l’autorizzazione.

Nelle scorse settimane Gubitosi, il presidente del Tribunale del Riesame che ha deciso sulle ordinanze, è stato trasferito a Salerno per incompatibilità ambientale con decisione del TAR Lazio a conferma di quanto disposto dal CSM.All’orizzonte per la maggioranza c’è una nuova sfida e mentre Zullino e Vizziello se ne lavano le mani, il rischio è che domani, in seguito a questa decisione, in Consiglio non si raggiunga il numero legale per poter lavorare. Situazione complicata che, al di la delle ragioni, pone l’ennesimo sgambetto agli interessi dei lucani e di tutti gli importanti provvedimenti che dovrebbero essere licenziati, tra cui la modifica alla legge sul bonus gas, per evitare l’impugnazione costituzionale, il vaglio in merito ai provvedimenti per il sostegno alle imprese ma non solo. Mentre dall’opposizione la correttezza istituzionale sembra essere confusa con un favore alla maggioranza, ci si chiede: è giusto parlare di crisi della maggioranza oppure oggi in Basilicata è più opportuno parlare di crisi della politica lucana?

Silvia Silvestri