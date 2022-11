Send by email

Saranno attivate due postazioni in disponibilità per i pazienti di Policoro e Grassano

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona Francesco Fanelli comunicano che il servizio di trasporto per i pazienti verso il CROB di Rionero sarà ulteriormente implementato con due postazioni in disponibilità per i pazienti di Policoro e Grassano.

Il servizio, completamente gratuito, solleva le famiglie dalla gravosità del trasporto dei pazienti fragili. Questo ampliamento consentirà all’utenza, non solo della fascia metapontina, ma anche delle zone più interne e più disagiate, di fruire del servizio messo a disposizione. Lo comunica in una nota il Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale di Matera, dott.ssa Sabrina Pulvirenti.