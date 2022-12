Il Sindaco Pittella: immediato rafforzamento della presenza di tutte le forze dell’ordine

Rafforzare nell’immediato tutti i presidi di sicurezza. La richiesta formulata al prefetto di Potenza Michele Campanaro, a conclusione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata fatta dal sindaco di Lauria Gianni Pittella, in qualità anche di presidente della unione dei comuni del lagonegrese, dai sindaci di Castelluccio Superiore, Giovanni Ruggero, il vicesindaco di Castelluccio Inferiore Nicola Antonio Celano, il sindaco di Trecchina Fabio Marcante, il sindaco di Rivello Francesco Altieri, il commissario straordinario del Comune di Lagonegro Gerardo Quaranta e il rappresentante del Comune di Maratea Fiorenzano. Comuni dell’area sud-ovest della provincia di Potenza che da anni soffrono di problemi connessi con i cosiddetti reati predatori. Temi centrale dell’incontro: la situazione della sicurezza nel territorio dopo i ripetuti furti in abitazione che si sono verificati nelle scorse settimane creando forte allarme sociale; la necessita di rafforzare i sistemi di video sorveglianza in stretto rapporto con le forze dell’ordine. Importante la necessita siglare un protocollo di intesa con la Prefettura per la istituzione del “controllo di vicinato" con il coinvolgimento diretto dei cittadini disponili area per area, collaborando con le amministrazioni comunali e le forze di polizia per garantire una efficace opera di prevenzione.



Il sindaco di Lauria Gianni Pittella rappresentante dei sindaci del territorio è stato preciso nelle richieste:

“Una immediata e concreta risposta in termini di rafforzamento della presenza di tutte le forze dell’ordine che operano sul territorio anche attraverso l’utilizzo di reparti speciali deputati alla prevenzione del crimine”.

Va detto chela Lucania, in particolare i territori della valle del Noce fino a qualche decennio fa erano apprezzati per esprimere un grado elevato di sicurezza. Poi cosa è successo? Oltre all'intervento delle autorità preposte il termine prevenzione che valore assume? La sicurezza si può coniugare con l'aspetto culturale e conoscenza del territorio?

“Viviamo in un territorio molto particolare , sia per la sua estensione, pensi che la sola Lauria ha una superficie di 174 km quadrati con case sparse diffuse in un perimetro larghissimo e quindi non sorvegliabili facilmente, sia per essere cuscinetto tra Calabria e Campania , aggredibile da scorribande esterne. Dobbiamo elevare il livello di contrasto anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e attraverso il coinvolgimento dei cittadini che vogliono collaborare area per area in stretto contatto con le forze di Polizia”. Fanno ben sperare le parole del Prefetto Campanaro che a margine della riunione ha formulati dati positivi rispetto al 2019: “Nel 2019 siamo partiti, in quest’area, con furti nelle abitazioni con dati preoccupanti, tra i 150 e 169. Alla fine del 2021 si è registrato dimezzamento con valori che giravano intorno agli 84 furti. Nell’ultimo periodo registriamo una lieve ripresa ma con un trend ampiamente al di sotto del 2019”.

Oreste Roberto Lanza