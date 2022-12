La somma stanziata sarà destinata a colmare le lacune strutturali

E' di 304 milioni di euro lo stanziamento a favore della Regione Basilicata per la realizzazione della "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", prevista dalla "Missione 2" del Pnrr: lo ha reso noto oggi, a Potenza, durante il congresso territoriale della Cgil, l'assessore regionale all'ambiente, Cosimo Latronico.

Lo stanziamento destinerà 61 milioni alle Direzioni della Regione Basilicata competenti; 36 milioni ai Comuni e alle Province; 196 milioni per gli Enti sub-regionali; 11,5 milioni per il distretto idrografico dell'Appennino meridionale. "I fondi assegnati, a fronte di una richiesta di 605 milioni, saranno utilizzati - ha spiegato l'assessore - per colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea".