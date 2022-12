Send by email

In vista svolgimento della prossima stagione congressuale in una serie di realtà territoriali

L'onorevole Enzo Amendola è stato nominato commissario del Pd in Basilicata. La decisione è stata presa dal segretario del partito, Enrico Letta. In un comunicato diffuso a mezzo stampa dal partito si legge: “Al fine di favorire l’attivazione del processo costituente e lo svolgimento della prossima stagione congressuale in una serie di realtà territoriali, il segretario Enrico Letta ha adottato i seguenti provvedimenti di commissariamento”.

In particolare sono stati nominati: il deputato Enzo Amendola commissario regionale del PD della Basilicata; il senatore Antonio Nicita commissario della Federazione provinciale di Siracusa; il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo commissario della Federazione provinciale di Benevento.