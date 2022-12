Dall'Unione Europea in arrivo 542 mln allo sviluppo territoriale e 146 al fondo sociale

La Commissione europea ha approvato i programmi operativi della Regione Basilicata per l'impiego del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il Fesr, e per il fondo sociale europeo (Fse+) per il periodo 2021-2027. La dotazione finanziaria complessiva, dato che i due programmi sono accorpati, è di 983 milioni di euro, di cui 688 milioni provengono da fondi Ue.

Delle risorse europee 542 milioni sono destinati al Fesr, mentre quasi 146 milioni al Fse+. Secondo quanto comunicato dalla Commissione, le priorità della Regione riguardano la crescita intelligente e la competitività, lo sviluppo digitale in particolare nelle zone rurali, la transizione e l'efficienza energetica e il potenziamento della mobilità regionale e urbana in linea, anche con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile delle città di Potenza e Matera. Parte delle risorse saranno inoltre impegnate nell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali attraverso investimenti in infrastrutture per l'istruzione e la formazione, la sanità, i settori sociali e culturali, al fine di ridurre disuguaglianze sociali e territoriali, anche con misure di promozione e sostegno dell'occupazione femminile.