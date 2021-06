La PM Asci Potenza esce a testa alta dal cammino playoff seppur con due sconfitte

La PM Asci Potenza non riesce nell'impresa di battere la Bisco' Leonessa Altamura che si impone alla Caizzo con il risultato di 3-0. Il passivo non rende merito all'ottima prova dimostrata dal sestetto dei coach Massimo Telesca e Luca Cameriero che hanno lottato su ogni palla ed hanno giocato con parziali alti a dimostrazione dei set chiusi 25-27, 23-25 e 22-25, tanto agonismo in campo con entrambe le formazioni determinate ad avere la meglio sull'altra. La PM Asci Potenza esce a testa alta dal cammino playoff seppur con due sconfitte, ottimo l'approccio alle due gare sia quella di sabato scorso contro Adria che quella di mercoledì sera contro Altamura per una formazione allestita senza pretese ed interamente composto da atlete potentine che hanno onorato un campionato non semplice giocando con grande carattere e sfoderando anche prestazioni sopra la media. Tanta la soddisfazione da parte della dirigenza sia della PM Volley che dell'Asci Potenza. Nel primo set ottimo avvio per la PM Asci che detta il passo nelle prime battute salvo poi farsi recuperare nei momenti decisivi del match e portando il parziale ai vantaggi con giocate punto a punto dove ad avere la meglio è Altamura che si impone sul 25-27. Il secondo parziale si apre così come si è chiuso con fasi concitate punto a punto, la Bisco' allunga ma viene ripresa dalla PM Asci che nelle battute finali si lascia nuovamente rimontare con le ospiti che vanno sul 2-0 grazie al 23-25. Nel terzo set la PM Asci abbandona schemi e tattiche e si affida al cuore ed all'animo alleggerendosi anche da peso del match, la Leonessa parte bene ed allunga ma Muscillo e compagne si sciolgono e nei momenti clou si avvicinano alle ospiti che comunque chiudono i conti sul 22-25 che decreta lo 0-3 finale.

1^ Fase Play Off Serie C Femminile - Girone 4

PM ASCI POTENZA - BISCO' LEONESSA ALTAMURA: 0-3 (25-27, 23-25, 22-25).

Arbitri: Guerra e De Nicola.

PM ASCI POTENZA: Giacomino, Verrastro, Corbisiero, Zaccagnino, Muscillo, Pizzolla, Telesca, Nolè, Di Camillo, Santangelo (L). 1°all.: Telesca, 2°all.: Cameriero.

BISCO' LEONESSA ALTAMURA: Massaro, Sardone I., Lapenna, Ninivaggi, Lacalamita, Stallone P., Masiello A., Cuomo (L1), Fanelli, Nuzzi (k), Pellicola (L2), Masiello G., Papagno, Stallone R.. 1°all.: Marchisio, 2°all.: Virelli.