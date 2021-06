Uno 0-0 che permette alla formazione di Ranko Lazic di raggiungere la salvezza

L'obiettivo minimo del Francavilla è stato raggiunto con il pareggio all'ultima di campionato contro la Fidelis Andria. La salvezza è cosa fatta per il team della famiglia Cupparo che con lo 0-0 ottenuto quest'oggi al "Nunzio Fittipaldi" chiude la stagione in positivo. La gara ha visto un Francavilla determinato nonostante i pugliesi fossero nettamente superiori, visto il terzo posto occupato in classifica. Ma nonostante ciò, i sinnici hanno tenuto bene il campo con una certa padronanza. Pronti via, al quarto minuto di gioco rigore fischiato dal direttore di gara per il Francavilla, ma il guardalinee richiama l'arbitro per un fuorigioco. Poco dopo al 9' Nolè ruba palla entra in area e calcia da buona posizione ma il portiere respinge. Si fa vivo l'Andria con due occasioni, ma senza particolari problemi per la porta francavillese. Al 21' Nolè riceve palla ai venti metri, la serve di prima per l'accorrente Leonetti che calcia al volo, ma il suo tiro è ribattuto. Alla mezz'ora l'Andria ci prova con Mariano, ma Cefariello blocca la palla a terra. Al 32' il Francavilla è pericoloso con un tiro rasoterra sul secondo palo di Del Col con la palla che esce di un soffio a lato. Al 40' Mariano calcia verso la porta e Cefariello respinge in calcio d'angolo. Nella ripresa dopo solo due minuti di gioco Francavilla pericoloso, cross di Del Col e Leonetti colpisce spalle alla porta in rovesciata con la palla esce sopra la traversa. Al 17' occasionissima per il Francavilla: cross di Semeraro la palla attraversa tutta l'area e Nolè non ci arriva per un soffio. Passano appena tre minuti ed è ancora Nolè pericoloso, ma il suo appuntamento con la palla è rimandato di un niente. Al 25' altra occasione per il Francavilla, cross dalla destra del neo entrato Petruccetti per l'accorrente Navas, ma il suo colpo di testa in discesa va alto di poco. Non succede più nulla, il Francavilla festeggia la salvezza l'Andria invece va a giocarsi i Play off.

FRANCAVILLA IN SINNI - FIDELIS ANDRIA 0-0

FRANCAVILLA IN SINNI: Cefariello, Semeraro, Nicolao, Galdean (34'st Cabrera), Pagano, Di Ronza, Caponero (21'st Petruccetti), Navas, Leonetti, Nolè (45'st Nolè), Del Col (39'st Tarantino). A Disp. Basile, Pisanello, Morleo, Ferraiuolo, Aleksic. All. Lazic.

FIDELIS ANDRIA: Petrarca, Lacassia (29'st Dipinto), Pelliccia (21'st Di Schiena), Monaco, Venturini, Paparusso, Avantaggiato (38'st Minacori), Bolognese, Acosta (27'st Figliola), Cerone (13'st Prinari), Mariano. A Disp. Gazzillo, Manzo, Carullo, Scaringella. All. Panarelli.

ARBITRO: Sicurello di Seregno.

NOTE: Spettatori 100 circa. Ammoniti: Del Col, Lacassia, Paparusso, Di Schiena.

CLASSIFICA:

Taranto 69

Az Picerno 68

Fidelis Andria 61

Bitonto 55

Casarano 55

Lavello 54

Audace Cerignola 52

Nardò 49

Team Altamura 47

Molfetta 42

Sorrento 41

Gravina 35

Fasano 35

FC Francavilla 34

Real Aversa 34

Portici 34

Brindisi 33 (-2)

Puteolana 26

VERDETTI:

Promossa in Serie C: Taranto

Playoff: Az Picerno, Fidelis Andria, Bitonto e Casarano

Retrocesse in Eccellenza: Brindisi e Puteolana.

Claudio Sole