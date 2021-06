Dal 14 luglio al 31 luglio a Matera lavoro specifico sui fondamentali del palleggio e del tiro

Al via al Palasassi la terza edizione del Training Camp organizzato dalla Virtus Matera sotto la direzione tecnica del coach Giovanni Benedetto, che ha condotto nelle scorse stagioni l'Arechi Salerno nel campionato di serie B, la Pallacanestro Cento in serie A2, cosi come Viola Reggio Calabria, Matera, Latina e Trapani. In un mese i tre gruppi di allenamento perfezioneranno i loro fondamentali, con sessioni dedicate al palleggio al passaggio ed al tiro seguendo il protocollo Covid e norme dettate dalla Federazione Pallacanestro. Il coach nativo di Reggio Calabria, ma ormai materano d’adozione, ha dedicato tutte le sue energie ai ragazzi provenienti anche dalle zone limitrofe, dando vita per il terzo anno consecutivo ad un evento che ormai rappresenta un valore aggiunto all’estate sportiva nella città dei Sassi. Una appendice voluta fortemente dal team materano che parteciperà il prossimo anno al campionato di serie D in Puglia, all'Under 19, Under 17 e Under 15 nazionali maschili, ed ai campionati di élite anche in campo femminile, ’ambizione del club materano, infatti, è quella di iscriversi ai campionati under 15, under 14 ed under 13 in Puglia.