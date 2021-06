Caiata: “Lavoriamo costantemente per costruire una squadra sempre competitiva”

Resta sulla panca del Potenza calcio, il mister della salvezza, all’ultimo respiro, Fabio Gallo. C’è l’annuncio del presidente Salvatore Caiata in un video messaggio il quale conferma, dopo aver raggiunto il tecnico nella sua residenza, il rapporto già sottoscritto al suo arrivo nel capoluogo lucano a gennaio scorso. “Con Gallo e con il suo staff - ha precisato Salvatore Caiata - vogliamo portare avanti il percorso avviato nei mesi scorsi perché vogliamo dare continuità a quello che abbiamo iniziato a fare al suo arrivo; vogliamo dare continuità di progetto con i giocatori i risultati e con un’impostazione e una filosofia concreta”. Un allenatore che ha da subito creato, con l’ambiente, il giusto feeling per tenere la categoria obiettivo primario della stagione. “Lavoreremo a stretto contatto – ha continuato Salvatore Caiata – con il mister con tutti quelli del suo staff perché siamo convinti di aver iniziato un percorso a gennaio che merita di essere continuato e valorizzato. È un percorso impegnativo visto che il prossimo campionato sarà oggettivamente una favola. Il Potenza giocherà solo in grandi stadi, questo sarà meraviglioso. Per questo mi sono sentito anche con il Sottosegretario alla Salute che mi ha manifestato la sua intenzione di far ricominciare i campionati con un 50 per cento in presenza per cui appena perfezionata l’iscrizione apriremo la campagna abbonamenti”. Fatti e non parole e con tutta la passione verso il Potenza. “In questi giorni stiamo completando la convenzione con il comune – continua Salvatore Caiata - per avere la disponibilità del campo sportivo Viviani, in più stiamo lavorando a diversi progetti di ampio respiro sportivo che guardano al futuro calcistico di questa città. Fatto importante: la prossima settimana dopo l’assemblea dei soci cederò una mia quota, a titolo gratuito, all’associazione Potenza 1919 per manifestare la mia vicinanza a questo gruppo di potentini che vogliono lavorare solo per il bene del Potenza Calcio”. Un presidente caparbio, convinto legato fortemente ai colori rossoblù. “Lavoriamo costantemente – conclude Salvatore Caiata – in silenzio e per costruire. Non sono interessato a coloro che lavorano al buio con la volontà di distruggere”. Un messaggio forte e chiaro per affrontare il quarto campionato consecutivo in Lega Pro.

Oreste Roberto Lanza