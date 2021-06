Send by email

Una nomina importante per i due professionisti lucani da sempre impegnati nello sport

Il Comitato Regionale Lnd Basilicata, in persona del Presidente Rinaldi, ha costituito ufficialmente il suo Ufficio Giuridico. Ne faranno parte gli avvocati Luis Vizzino – professore a contratto presso la cattedra di Diritto dello Sport dell’Università di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza, componente della Commissione di Diritto dello Sport al CNF, Consiglio Nazionale Forense e Mariano Colucci specializzato in diritto sportivo ed ex giudice sportivo della Delegazione provinciale di Potenza del CRB.