Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Orgoglio e grande onore per la Virtus per l'importante traguardo raggiunto dal talento della pallacanestro materana

Il play della Virtus Daniele Merletto, classe 1993, quest'anno in forza alla Ristopro Fabriano, ha conquistato la serie A dopo la vittoria in gara 5 contro la Gesteco Cividale e dopo un cammino lungo e difficile, soprattutto quello delle semifinali dove la formazione marchigiana sotto 2 a 0 nella serie riusciva miracolosamente a ribaltare il pronostico e vincere 3 a 2, con Daniele protagonista e nominato dalla lega miglior giocatore della serie.

Nella partita decisiva per Merletto 14 punti (con tre triple realizzate) 5 assist, 3 palle recuperate e 5 rimbalzi, con 19 di valutazione. Un grande traguardo per uno dei più grandi talenti che la pallacanestro materana abbia mai prodotto e che sicuramente ci regalerà soddisfazioni anche nel prossimo campionato di A2, dove saprà imporsi e giocare la sua meravigliosa pallacanestro. Un grande orgoglio ed un grande onore per la Virtus che da sempre ha creduto nel potenziale del settore giovanile e nella crescita dei suoi talenti.

Silvia Silvestri