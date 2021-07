Send by email

Prende il posto di mister Ranko Lazic che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico

Nicola Ragno è il nuovo allenatore della Fc Francavilla, per la stagione 2021/22. Lo ha comunicato la società sinnica attraverso un post sulla sua pagina Facebook. La famiglia Cupparo ha preso dunque questa decisione affidando all'ormai veterano Ranko Lazic il ruolo di direttore tecnico.

Ragno, che nell’ultima stagione era stato alla guida del Bitonto fino a febbraio, ritorna in Basilicata dopo la fortunata e vincente stagione 2017/18 alla guida del Potenza nel campionato di Serie D con la vittoria finale del torneo. Lazic da 15 anni ormai in riva al Sinni come allenatore e con tre esoneri alle spalle, vestirà i panni di direttore tecnico.

Claudio Sole