La tradizionale corsa in montagna apre calendario dell’estate Sanseverinese. Start domenica 11 luglio

Saranno gli atleti e i corridori che parteciperanno alla Special Edition del Trofeo “Correre Pollino” la tradizionale corsa in montagna ad aprire il calendario delle manifestazioni dell’estate Sanseverinese, domenica 11 luglio 2021.

Sarà, dicono gli organizzatori dell’associazione Correre Pollino “una gara unica con un punto di partenza ed un punto di arrivo tutto nuovo. Per conquistare due cime del Parco Nazionale Serra di Crispo 2054 m.s.l.m. e Serretta della Porticella 2000 m.s.l.m., affacciarsi sulla balconata del Pollino per poi riscendere a valle”.



La gara agonistica di corsa in montagna di km14 circa con D+650m circa è riservata agli atleti delle categorie: Juniores, Promesse, Seniores, Senior/ Master e RunCard, un è CAMPIONATO REGIONALE cds e ind. DI CORSA IN MONTAGNA. Avrà inizio alle ore 9,15 al “Santuario Madonna del Pollino” . Il percorso parte dalla statua della Madonna di Pollino (punto panoramico), il sentiero entra poi nel bosco attraversa Fosso Iannace fino a raggiungere Piano Iannace1680m s.l.m. per salire poi la Pista Forestale fino alla Fonte Pitt’accurc 1870m s.l.m. si raggiungere la vetta Serra di Crispo 2053m s.l.m. si corre sulla sua cresta tra i Pini Loricati poi si scende per risalire su vetta Serretta della Porticella 2000m s.l.m. Da qui il tracciato prosegue sulla Piana del Pollino fino a raggiungere la Balconata del Pollino restando poco al di sotto dei 2000m s.l.m. Si fa un giro ad anello fino a raggiungere la fonte Pitt’accurc. Da questo punto il percorso e’ lo stesso fino al traguardo/zona partenza al Rifugio Pino Loricato/Santuario.

“Con la Correre Pollino diamo inizio alle manifestazioni estive, dice il sindaco Franco Fiore, con mille difficoltà stiamo cercando di programmare degli appuntamenti che nel rispetto della normativa Covid allietino almeno qualche giornata dei nostri cittadini e dei turisti. Siamo lieti di ospitare la gara di atletica perché permetterà ai partecipanti di conoscere una parte del nostro territorio ma anche perché lo sport è salute, salute non solo fisica ma anche mentale, lo sport non va dimenticato che trasmette valori di grande rilievo, quali la lealtà, il rispetto e l’amicizia, oltre ad essere un grande strumento di inclusione e relazione”