"E' stata una stagione lunga e piena di incognite ma siamo davvero soddisfatti per quanto fatto"

Bilancio sicuramente positivo per il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani che può essere pienamente soddisfatto per i risultati ottenuti dalle due formazioni di Serie C e dall'attività del Settore Giovanile. "E' stata una stagione lunga e piena di incognite - dichiara Ligrani - ma siamo davvero soddisfatti per quanto fatto dentro e soprattutto fuori dal campo con i protocolli Covid che hanno imposto a tutte le società di seguire regole stringenti a cui ci siamo attenuto scrupolosamente e che non hanno portato a nessun caso di positività e questo grazie al prezioso lavoro dei nostri dirigenti Luigi Larito e Osvaldo Laguardia ed alla collaborazione dello staff dell'Asci Potenza e dei dirigenti della formazione maschile".

Venendo al campo due campionato condotti al di sopra delle aspettative per entrambe le formazioni, la PM Asci Potenza ha chiuso al terzo posto del girone A della Serie C femminile accedendo ai playoff dove però sono giunte due sconfitte contro Adria Academy Bari (3-1) e Leonessa Altamura (3-0), sconfitte rotonde solo nel risultato ma non nelle prestazioni dove il sestetto dei coach Massimo Telesca e Luca Cameriero si è prodigato per dare il meglio di se lottando su ogni pallone; buona la stagione anche della P2M En&Gas Potenza di coach Michele Miglionico e del dirigente Vincenzo Pacilio che per un nulla non è riuscita ad accedere ai playoff promozione chiudendo al quinto posto il girone A della Serie C maschile. "Sono contento per l'andamento dei due campionati - prosegue Ligrani -, le ragazze hanno ottenuto il pass per i playoff dove siamo usciti per pochi punti dimostrando grande gioco e mettendo in campo una buona pallavolo, anche i ragazzi sono cresciuti rispetto alla passata stagione ed hanno migliorato il loro precedente piazzamento".

Tanta soddisfazione anche per il Settore Giovanile allenato da Elena Ligrani e dal vice Francesco Angiolillo che ha guidato un gruppo di giovanissime ragazze che si sono divise tra i campionati Under 13/15/17, per la PM Volley la stagione si è chiusa tra l'altro con la vittoria del Campionato Under 13 femminile dominato su Livi Potenza, Asci Volley e Pallavolo Venosa. Non c'è sosta perchè oltre a programmare la prossima tornata agonistica, la PM Volley Potenza sta organizzando un grande evento per il mese di agosto, unico del suo genere per la città di Potenza: "Siamo impegnati su più fronti - conclude il presidente Ligrani - , in primis il nostro Settore Giovanile che passo dopo passo sta crescendo e ottenendo risultati, nelle prossime ore provvederemo alla riaffiliazione con la federazione e getteremo le basi per la stagione 2021/22 e poi per il quarantesimo della nostra attività sportiva stiamo portando avanti una serie di iniziative ed eventi che a breve cominceremo a rendere noti".