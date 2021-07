Il consigliere comunale Ricciardi ha protocollato una richiesta per il conferimento della cittadinanza onoraria

Dopo la bellissima prestazione dell’Italia agli Europei 2020 con la brillante vittoria finale battendo in finale l'Inghilterra, c’è da onorare adesso una promessa: "Se vinciamo l'Europeo vado in pullman a Lauria". In un video, da tempo diventato virale, il commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, ben prima del trionfo di Wembley, aveva garantito ad alcuni amici bolognesi di vecchia data che, in caso di vittoria finale, avrebbe attraversato con loro l’Italia in autobus fino a raggiungere la cittadina della Basilicata. Come si dice da sempre, ogni promessa è un debito e il C.t. azzurro lo sa bene soprattutto quando questi debiti vengono contratti con persone con una lunga memoria, che lo ricordano ragazzo promettente, calciatore di talento e allenatore in grado di conquistare trofei sia in Italia che in giro per l’Europa. Una promessa speciale che vale di più: se vinciamo gli Europei andiamo tutti a Lauria, ma in pullman”.

La domanda sorge spontanea, la promessa è stata fatta con convinzione? Onorare la promessa significa un lungo viaggio di ben oltre 755 chilometri dal capoluogo emiliano fino alla cittadina lucana situata al confine con la provincia di Cosenza e collegata con i centri potentini vicini Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Latronico, Castelsaraceno, Moliterno, Lagonegro, Nemoli, Trecchina. Lauria che è il paese d’origine di Massimo e Domenico, gemelli trapiantati a Bologna che da anni frequentano Mancini e che già in passato, nel novembre 2019, erano riusciti a portarlo proprio a Lauria come ospite d’onore della “Festa dello Sport”.

Una visita, quella del 2019, che in qualche modo è stata un portafortuna in vista dell’Europeo, magari a questo punto tornare a Lauria prima del mondiale del Qatar potrebbe essere una buona idea. I lucani e laurioti attendono conferme. Il suo arrivo è previsto per il mese di settembre, presumiamo dopo le meritate vacanze post Europei. Inoltre, è notizia di quest'oggi, che il consigliere comunale del PD di Lauria, Mimino Ricciardi, ha protocollato una richiesta al Sindaco e al Presidente del Consiglio, con un ordine del giorno nel quale chiede da consigliere capogruppo, il conferimento della cittadinanza onoraria di Lauria a Mister Roberto Mancini e di far in modo che Lauria sia tappa del prossimo tour che Coppa dell’Europeo farà per l’Italia.

Oreste Roberto Lanza