Allo stadio Viviani si è tenuta una conferenza stampa di inizio stagione

"Partiamo da due vantaggi: la conferma dell'allenatore Fabio Gallo, arrivato nello scorso mese di febbraio, e un'ossatura di squadra già ben definita, completa all'80 per cento. Non facciamo proclami, anche perché il campionato è altamente competitivo, ma sicuramente partiamo per giocare bene e toglierci importanti soddisfazioni".

Lo ha detto il presidente del Potenza (serie C, girone C), Salvatore Caiata, nella conferenza stampa di inizio stagione, sulle tribune dello stadio Viviani del capoluogo lucano.