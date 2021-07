La società ringrazia di cuore la struttura materana per il grande gesto d’amore

Nella mattinata odierna la clinica odontoiatrica Iacovone ha donato un defibrillatore semiautomatico (DAE) all’associazione sportiva Virtus Matera. L’importante strumento salvavita è stato consegnato oggi dalla nota clinica materana, diretta dai dottori Michele Iacovone ed Antonio Iacovone da sempre vicini al mondo dello sport. Il presidente della Virtus Matera, Raffaele Rubino, ringrazia di cuore la struttura materana per il grande gesto d’amore nei confronti della comunità: "Ringrazio i dottori Michele ed Antonio per aver cardioprotetto i nostri atleti durante le sessioni di allenamento e le partite, per questo a nome di tutte le famiglie dei nostri atleti e dei nostri tecnici vogliamo ringraziarvi".

La clinica odontoiatrica Iacovone non è nuova ad iniziative di questo genere, infatti in passato ha già donato altri defibrillatori semiautomatici (DAE) ad altre associazioni del territorio, così come il Dott. Antonio Iacovone in qualità di consigliere comunale è stato promotore della mozione che ha reso Matera città cardiologicamente protetta.

Silvia Silvestri