Torna in Lega Pro per la stagione 2021/2022 l’Az Picerno. La decisione è arrivata in mattinata dal Consiglio Federale della Figc, dopo la relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi e della Covisoc, che ha ufficializzato l’ammissione della leonessa nei ranghi della serie C. La decisione, presa per effetto dell’esclusione del Gozzano, ( ammessa in sovrannumero in Serie D) permette ai melandridi dunque, dopo la retrocessione in serie D avvenuta nella stagione scorsa e decisa dalla giustizia sportiva per quella che è stata ritenuta la combine fra tesserati per influire sul risultato di Az Picerno-Bitonto (avvenuta durante l’ultima giornata del campionato di calcio di serie D girone H 2018-2019, gara conclusa con il risultato di 3-2) di ritornare a calcare i campi del calcio professionistico.

Un giusto ritorno dopo l’ottimo campionato fatto in serie D che ha visto gli uomini del Presidente Curcio arrivare ad una sola lunghezza dal neopromosso Taranto. Un cammino che è andato oltre con la ottima prestazione nei playoff. Ritorna tra i professionisti una società sana che permetterà alla Basilicata di avere tra le “mura amiche” un importante derby lucano.

Oreste Roberto Lanza