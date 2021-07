In campo si sono sfidati trecento atleti impegnati in più di quaranta partite

Abbinata ad Euro 2020, si è disputato presso il Parco Gattini di Matera la decima edizione dell'All In One Day, organizzato dal team manager della Virtus Matera Group 2016 Bruno Continisio. Un successo di partecipazione e di pubblico straordinario, tra atleti, tecnici, addetti al lavoro e spettatori che per tutta la giornata hanno dato vita ad una manifestazione di grande interesse. Dieci ore di sport con ben 16 squadre che si sono sfidate prima nei gironi di qualificazione e poi nelle gare di quarti, semifinale e finale.

Più di quaranta partite, con trecento atleti, che come da consuetudine ogni anno si sono ritrovati per passare una giornata di gioia e divertimento. Alla fine ha vinto l'Italia, la squadra di Mister Masiello, si presentava come una delle squadre più accreditate al titolo, che con percorso netto di tre vittorie, arrivava prima nel girone, poi batteva nei quarti con più di una difficoltà la Finlandia per 4 a 3 in rimonta, cosi come in semifinale sotto per 1 a 0 contro la Svezia, riusciva a rimontare con il pari allo scadere con Grittani per poi vincere 2 a 1 all’ultimo secondo di gioco con un goal di Andrulli, prima di vincere un’emozionante finale ai rigori con la Macedonia, la parata decisiva del portiere Silvio Salerno.

Terze classificate il Portogallo, sorpresa del torneo e la Svezia, che vedeva svanire il sogno finale, come già detto, all’ultimo secondo di gioco. I premi speciali sono andati, miglior portiere Silvio Salerno, miglior giocatore al Montenegrino Lello Carrera, capocannoniere, con 8 goal all’attivo, Desi Debroni. Al di la del risultato e delle classifiche ha vinto lo sport, con le dediche finali di tutti i partecipanti a due grandi protagonisti delle passate edizioni, Blady e Luca Cotrofo. Queste le parole del direttore Continisio : "ringraziamo tutti i partecipanti, la decima edizione è una delle migliori fin qui disputate, grazie allo Sport Village che ci ha ospitato e grazie a tutti gli sponsor che ci hanno supportato, ora l'appuntamento è per la l’undicesima edizione, cercheremo di superarci e di riservare piacevoli novità e sorprese alle squadre partecipanti".

Di seguito risultati e marcatori degli incontri:

Ungheria - Galles 2-2 (Petrucci(U) Eletti (U)

Austria - Danimarca 1-0 (Contini)

Svezia - Macedonia 3-1

Francia - Svizzera 1-3 (Tarasco (F) Tarasco (F)Acquasanta (F))

Finlandia - Spagna 3-1 (Cristalli, Di Lallo, Angelino(F) Sacco(S)

Croazia - Belgio 3-1 (Volpa,Onofrio, Montemurro (C) Elettrico(B)

Italia - Scozia 2-1 (Cifarelli, Autorete(I) Merletto (S)

Portogallo - Olanda 2-0

Austria - Ungheria 0-0

Galles - Danimarca 2-3

Svezia - Francia 3-2 (Angelino,Angelino (S) Giordano (S) Amore, Sasso (F)

Macedonia - Svizzera 4-1 (Brusil,Brusil, Lombardi, Messina (M) Spinosa (S)

Croazia - Finlandia 3-1

Belgio-Spagna 3-1 (Buono, Iacovone, Iacovone(B) Colucci (S)

Portogallo - Italia 0-3

Scozia - Olanda 1-1 (D’Ercole (O)

Belgrano (S)

Ungheria - Danimarca 2-1 (Ferrulli, Petrucci (U)

Austria - Galles 3-0 (Capozza, Visceglia, Perrone)

Svezia - Svizzera 1-0 (Andrulli)

Finlandia - Belgio 2-1 (Continisio, Chisena (F) Iacovone)

Spagna - Croazia 2-1 (Lamagna, Cappiello(S) Cancelliere)

Italia - Olanda 5-2 (Cifarelli, Cifarelli, Varisco, Fabiano, Maciuele(I) Bia)

Scozia - Portogallo 1-1 (Digilio, Bianchi)

QUARTI DI FINALE

AUSTRIA - MACEDONIA 0-3 ( Dobruzi (2) Bongermino)

SVEZIA - UNGHERIA 1-0 (Angelino)

CROAZIA - PORTOGALLO 3-4 (De Lucia (2) Pisciotta, De Giglio (P) Montemurro, Cristallo, Cristallo (C)

ITALIA - FINLANDIA 4-3 (Andrulli, Cifarelli, Varisco, Andriotti (I) Continisio, Grassani, Continisio (F)

SEMIFINALI

ITALIA - SVEZIA 2-1 (Grittani, Andrulli (I) Angelino (S)

MACEDONIA - PORTOGALLO 2-0 (Perrone)

FINALE

ITALIA - MACEDONIA 2-2(5-4) DCR

Silvia Silvestri