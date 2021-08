Send by email

Il tecnico Antonio Palo è stato confermato alla guida tecnica della squadra rossoblu

Il Picerno, formazione che milita nel campionato di Lega Pro comincerà il ritiro pre-campionato lunedì 2 agosto: la squadra si ritroverà per il raduno oggi pomeriggio, presso lo stadio "Donato Curcio", dove svolgerà l'intera fase di preparazione. Ricordiamo che la società melandrina lo scorso 27 luglio è stata ammessa a partecipare al prossimo campionato di Serie C per effetto della rinuncia del Gozzano.

Il direttore generale del Picerno, Vincenzo Greco, ha comunicato che anche per la prossima stagione la guida tecnica della squadra sarà affidata ad Antonio Palo. Sono stati confermati anche il viceallenatore, Giovanni Langella, ed il preparatore dei portieri, Antonio Clementelli. Insieme a loro anche l'intero ufficio stampa rossoblu composti dal giornalista Claudio Buono e dai responsabili marketing e social media Rocco Galasso e Antonella Pace.