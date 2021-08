Nella categoria Open la vittoria è andata alla formazione composta dal quartetto di Senise

Sono state ben quattordici le formazioni che si sono date battaglie nella terza tappa del Circuito “Basilicata “Coast to Coast 3vs3 - Coppa Antonio Statuto”, in collaborazione col comitato regionale FIP e CSEN Basilicata. Sponsorizzata per l’occasione da La Cascina Costruzioni, la manifestazione, disputatasi presso l’Oratorio Sant’Antonio da Padova di Marina di Nova Siri, ha visto la vittoria, nella categoria Open, del quartetto Senise, composto da Lino Durante, Rosario Sassano, Gianmaria Le Rose e Fabrizio De Carlo, prevalso in finale su Basilicata Coast to Coast (Giuseppe Carella, Antonio Dimonte, Francesco Gualtieri e Donatello Viggiano): le due finaliste avevano a loro volta eliminato nel turno precedente i due quartetti di Policoro Nico The Lights e Los PollosHermanos.

Alla presenza delle massime cariche istituzionali sportive della regione, quali il presidente del CONI dott. Leopoldo Desiderio ed il componente del consiglio direttivo del CONI dott. Angelo Lacarpia, il presidente di La Cascina Costrizioni dott. Latronico e l’assessore comunale dott. Stabile, la categoria Open ha registrato la partecipazione di ben nove squadre (record di circuito finora) provenienti da Tursi, Montescaglioso, Policoro, Bernalda e Altamura, incarnando appieno lo spirito promozionale ed inclusivo che ha ispirato l’iniziativa. Le due giovanissime squadre di Bernalda Big Poppa e Herthavernello 2.0 hanno dato vita ad una equilibratissima finale Under 16, chiusa sul 18-16 a favore dei primi (Angelo Di Summo, Angelo Di Stasi e Nunzio Pizzolla) sui compagni di squadra (Simone Callivà, Luigi Verile e Alessandro Mirabella) così come altrettanto combattuta (15-13) è stata la finale del torneo misto Under 14, con i bernaldesi Movimento 5 Falli (Antonio Carella, Mattia Colombrino, Marco Alianelli e Samuele Digno) in grado di superare in volata i Sassilakersdi Matera (Cristian Belgrando, Diego Giovanni Carlucci e Saverio Tortorelli). Al torneo hanno preso parte anche l’Invicta Maschile, l’Invicta Femminile e le Amiche per la Palla, tutti quartetti che hanno rinnovato con entusiasmo la loro presenza registratasi già nella tappa inaugurale del circuito a Metaponto.

La stessa Invicta Femminile (Emma Sacco, Anastasia Sergio, Donatina Pietrafesa e Sara Meccariello) si è poi aggiudicata il derby in rosa su Amiche per la Palla(Gaia Possidente, Anna Claudia Motola e Diamante Gugliemi), di fronte ad una nutrita schiera di genitori guidati dal contagioso entusiasmo degli istruttori Gerry Pietrafesa e Rosanna Sabia. Dopo due intense settimane consecutive all’insegna del 3x3, il circuito osserva ora un weekend di riposo per lasciare spazio alla tappa del Sand Basket di Metaponto, in programma sabato 7 Agosto presso il Lido Nautilus, per poi tornare in campo per il weekend conclusivo. Nella due giorni di Bernalda (21-22 Agosto) ci sarà prima spazio per l’ultima tappa di qualificazione e poi per le finali del circuito, con in campo le migliori formazioni di ciascuna categoria impostesi nel corso delle quattro tappe della Coppa Antonio Statuto.