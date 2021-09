La Virtus, per il secondo anno consecutivo, parteciperà all’impegnativo campionato di serie D pugliese

Anche per la stagione 2021/2022, l’undicesima consecutiva - lo sponsor principale della società di basket Virtus Matera sarà Ondatel srl, l’azienda materana leader nella consulenza strategica e operativa in ambito commerciale e nei servizi per la vendita. «Ormai siamo parte del progetto Virtus - ha affermato Eustachio Papapietro, AD di Ondatel - . Ne condividiamo la filosofia, gli obiettivi e la voglia di migliorare. Una società sportiva che, in linea con la cultura delle nostre aziende, punta a vincere la sfida della competizione attraverso un forte spirito di squadra e la valorizzazione e la crescita dei giovani talenti ormai non più solo lucani».

La Virtus, per il secondo anno consecutivo, parteciperà all’impegnativo campionato di serie D pugliese. Anche quest’anno, lo farà con una squadra formata essenzialmente da giovani dell’ under 17 ed dell’under 19 affiancati dall’esperienza di alcuni giocatori più maturi a fare da chioccia. Come da tradizione, la Virtus Matera prenderà parte, con propri “rooster”, anche ai campionati Nazionali Giovanili Under 19 ed Under 17 Maschile, Under 15 ed Under 14 Femminile. L’obiettivo della società bianco azzurra è continuare a coltivare e incrementare il tasso tecnico e l’esperienza dei suoi tanti promettenti giovani per confermarsi come una delle migliori scuole di basket del Mezzogiorno.

Silvia Silvestri