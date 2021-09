Anche quest’anno è stato proposto a bambini e ragazzi un fornito ed organizzato ambiente multi sportivo

Grande successo per l'undicesima edizione del Matera City Camp, organizzato dalla Virtus Matera Group, in collaborazione con la Cooperativa Oltre L'Arte, che come ogni anno è riuscito a proporre per bambini e ragazzi della comunità materana un ambiente multi sportivo dove si sono potuti confrontare e sono cresciuti in modo sano, praticando qualsiasi tipo di sport. Il “Matera City Camp 2021” ha proposto infatti tennis tavolo e tennis, oltre agli sport di squadra che i giovani frequentano nel periodo invernale (calcio, volley e basket) cercando di offrire, grazie alle professionalità dei tecnici e delle altre società coinvolte (Franco Selvaggi e Volley Matera) nuovi stimoli attraverso la pratica di diverse e nuove discipline.

Alla riuscita del progetto hanno aderito ed hanno contribuito inoltre il Circolo Tennis Matera e le associazioni Feronia e la Società Nazionale di Salvamento che si sono occupate dei vari laboratori extra sportivi. Appuntamento per la dodicesima edizione a Giugno 2022 con la Virtus Matera Group, già impegnata a lavorare per rendere ancora più bello ed interessante anche il prossimo periodo estivo dei ragazzi e dei bimbi materani.

Silvia Silvestri