Una vittoria davanti al pubblico di casa che ha portato nelle tasche dei lucani i primi tre punti

Inizia bene la nuova stagione del Francavilla, che ha battuto in casa il Brindisi per 2-1. Una gara combattuta quella disputata dagli uomini di mister Ragno, che ha portato nelle tasche dei lucani i primi tre punti del campionato di Serie D. Grazie alle reti che decidono la gara di Gentile al 12' che di testa insacca alle spalle del portiere avversario e di Nolè al 32' su calcio di rigore per atterramento in area di Langone.

I padroni di casa subiscono il colpo però si riorganizzano subito ed accorciano le distanze al 37' con la rete Serafino che con un tiro preciso riapre la partita. Nel finale forcing dei pugliesi ma la retroguardia lucana regge bene e si porta a casa una vittoria importante.