La Leonessa continua la sua marcia verso la parte alta della classifica

Al Viviani Az Picerno – Messina 2-1. Le due compagini occupano attualmente la parte mediana della classifica. Il Picerno, reduce dal successo esterno sul campo della Turris per 0-1, cerca la prima vittoria fra le mura amiche con gli stessi punti del Messina: cinque. Siciliani reduci da un’importante vittoria in casa contro la Virtus Francavilla, sempre per 1-0 con la caccia dell’acuto in terra avversaria. Nel prepartita Antonio Palo allenatore Picerno ha detto: "Il Messina è una squadra forte ma noi dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni". Pronti, via. Al 6′ prima sortita del Messina con un cross di Catania sventato dal portiere Albertazzi. 7′ primi si fa vivo il Picerno prima con Dettori, poi con D’Angelo. Al 16′ vantaggio per il Messina: Catania supera Vanacore e serve Adorante che si fa respingere il primo tiro da Vanacore ma riesce a trovare la traiettoria giusta sul secondo tiro e superare Albertazzi sul primo palo. Reagisce il Picerno qualche minuto dopo.

Al 19′ tiro di Vanacore facile la parata del portiere del Messina. 23′ si infortuna Simonetti ed entra Russo. Al 25′ pareggia il Picerno: su una respinta di testa della difesa, la palla arriva a Dettori che dal limite lascia partire un fendente che supera Lewandowski. Ancora Picerno: si libera Pitarresi ma il suo tiro è alle stelle. Al 40′ occasione per il Picerno: D’Angelotira palla che viene deviata da un difensore e mandato in angolo dal portiere giallorosso. Finisce un primo tempo con un Messina propositivo ma schiacciato dal pressing del Picerno. Seconda frazione. Al 50′ calcio di rigore per il Picerno per un fallo di mano di Damian al limite su cross di Pitarresi. Batte Reginaldo che spiazza Lewandowski e porta in vantaggio i lucani. Picerno sempre in avanti: 54′ errore di Carillo ed il Messina rischia con Reginaldo anticipato di poco dal portiere giallorosso.

Doppio cambio nel Messina, fuori Morelli e Vukusic, dentro Fazzi e Milinkovic. Ammonito Carrà. 63′ Milinkovic in area pericoloso, mette al centro e Ferrani respinge davanti la linea di porta. Al 66’ contropiede del Picerno con Reginaldo che serve Terranova nello spazio ma il suo tiro è debole e para il portiere peloritano. 68′ espulso Adorante per fallo a gioco quasi fermo. Doppio cambio nel Messina, Marginean e Busatto per Russo e Catania. Cambia anche il Picerno, fuori Reginaldo dentro De Franco. 86′ punizione velenosa del Picerno e palla respinta dalla difesa. Al 93’ l’ultima azione di rilievo è del Messina: tenta Fantoni da terra ma Albertazzi è ben posizionato. Dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio che decreta la vittoria del Picerno. Leonessa che continua il suo percorso in classifica verso le zone alte della classifica. Mercoledì si va a Monopoli per una prova importante contro i pugliesi del Monopoli.

AZ PICERNO-MESSINA 2-1

AZ PICERNO: Albertazzi, Vanacore (1′ st Setola), Ferrani, Pitarresi, Allegretto, D’Angelo (43′ st Viviani), Vivacqua (19′ st Terranova), Dettori (19′ st De Ciancio), Reginaldo (32′ st De Franco), Guerra, Carrà. A disp: Summa, De Cristofaro, Alcides Dias, Gerardi, Garcia Rod, Stasi, Coratella. All. A.Palo.

MESSINA: Lewandowski, Morelli (11′ st Fazzi), Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini, Fofana, Damian, Simonetti (23′ pt Russo, 29′ st Marginean), Catania (29′ st Busatto,), Adorante, Vukusic (11′ st Milinkovic). A disp: Fusco, Rondinella, Goncalves, Konate, Di Stefano. All. S.Sullo.

Arbitro: L. De Angeli di Milano(D. Conti di Seregno e N. Moroni di Treviglio)

Marcatori: 16′ pt Adorante, 25′ pt Dettori, 50’ Reginaldo (rig.)

Note: Ammoniti: 32′ pt Adorante, 41′ pt Russo, 44′ pt Vanacore, 15′ st Carrà, 24′ st Fofana, 33′ st Damian; Espulsioni: 23′ st Adorante; Recupero: 1′ pt – 5′st.

Oreste Roberto Lanza