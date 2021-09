Grande vittoria del roster materano sul parquet di casa del Palasassi

Splendido esordio tra le mura amiche del Palasassi, per i ragazzi della Ondatel al cospetto dei cugini della Academy Potenza, formazione accreditata alla vittoria del campionato C Silver girone Campano. I virtussini guidati dal quartetto dei veterani Ambrosecchia, Stano, Castoro e Santarsia sono riusciti a vincere due dei quattro parziali del match, una bella figura al cospetto di un quintetto di altissimo livello in cui spiccavano le individualità di Cuccare e Pace.

Prestazione di ottimo livello da parte anche degli Under della squadra di casa, con Spada, De Mola, Nuzzi, Cifarelli e Petralla che chiamati in causa non hanno fatto sentire assolutamente la differenza di età e l'approccio con un campionato Senior. Nota di merito anche per l'esordio in maglia bianco azzurra di Alecci, Paternoster e Centoducati. Questi i parziali del match : 21-26, 17-13, 12-22, 18-7.

Silvia Silvestri