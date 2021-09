Domenica con la Vibonese snodo importante di una stagione iniziata non bene

Al Viviani Potenza- Virtus Francavilla 0-1. Turno infrasettimanale dal sapore di scontro diretto, con possibili snodi cruciali per il proseguo del campionato. Potenza ancora alla ricerca della prima vittoria: tre pareggi su cinque partite, un bottino amaro considerando alcune prestazioni meritevoli di maggior fortuna. Dopo la sconfitta in trasferta contro l'Avellino, mister Fabio Gallo chiama all'adunata i suoi per una prova di orgoglio tra le mura amiche dell'Alfredo Viviani. Al momento Virtus Francavilla quarta con 9 punti grazie a 3 vittorie e 2 sconfitte. Pronti, via. Potenza in avanti alla ricerca del goal del vantaggio, pugliesi sulla linea di centrocampo ad attendere le linee avanzate lucane. Al 13’ incontro dei pali colpito da Sandri l’incrocio dei pali colpito da Sandri con una bordata da fuori area.

Al 20’ ancora occasione del Potenza: colpo di testa insidioso di Gigli su schema da corner, il fischio dell’arbitro per un fallo in area da parte dei giocatori rossoblù ha di fatto cancellato quell’emozione. Pugliesi più incisi che ripartono dalle linee esterne creando qualche problema alla retroguardia lucana. Al 25’ pugliesi in vantaggio con un goal di Danilo Ventola: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa di casa ha cercato invano di spazzare il pallone. Ne è derivata un’azione convulsa in cui è risultato decisivo il colpo di testa di Tchetchoua, bravo a indirizzare il pallone verso Ventola in area. Quest’ultimo, con una rovesciata sensazionale, ha spedito la palla in porta e ha sbloccato il parziale con una giocata da urlo. Reagisce il Potenza con tutti i suoi effettivi ma ha difficolta a concretizzare negli ultimi metri.

La prima frazione di gioco dopo tre minuti di recupero finisce con il vantaggio dei pugliesi. Ripresa con il Potenza Fabio Gallo sostituisce Vecchi per Nigro, lucani in attacco per agguantare la parità. Ci prova Costa Ferreira in area con un traversone con un’ottima azione della difesa ospite, che con Miceli impedisce a Salvemini il colpo facile. Match, al piuttosto equilibrato, con il Potenza che dimostra di avere qualcosa in più sul possesso palla, retroguardia pugliese che riesce a ben chiudere. Al 64’, Nigro pesca al centro Banegas che però non centra lo specchio della porta. Pugliesi vicino al raddoppio al 71’: punizione di Maiorino dopo la deviazione di Marcone, Pierno fallisce la ribattuta a porta vuota. Il Potenza decide di giocarsi la carta Volpe al 75′ con l’uscita dal campo da parte di Costa. Ultimi minuti di fuoco del Potenza che cerca a tutti i costi il goal della parità ma senza esito. comincia così l’assalto finale dei padroni di casa, determinati a cercare la marcatura dell’1-1. Saranno dieci minuti di fuoco. Dopo sei minuti di recupero si va negli spogliatoi con i lucani ancora senza vittoria. Ora il Potenza domenica è chiamato a un duro scontro con la Vibonese che a Pagani ha ricevuto ancora una sconfitta. Ora l’undici di mister Gallo ha bisogno di fare una giusta riflessione. Biancazzurri pugliesi conquistano il secondo successo di fila.

Potenza-Virtus Francavilla Calcio 0-1

Potenza: Marcone, Vecchi (1’st Nigro), Zampa (11’st Guaita), Cargnelutti, Coccia, Sandri (19’st Bruzzo), Ricci, Costa Ferreira (27’st Volpe), Gigli, Salvemini, Zenuni (11’st Banegas). A disp: Greco, Baclet, Maestrelli, Zagaria, Matino, Sessa, Sepe. All. Gallo.

Virtus Francavilla: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Maiorino (38’st Ekuban), Franco (6’pt Carella), Caporale, Pierno, Prezioso (38’st Mastropietro), Ventola (1’st Perez), Tchetchoua. A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Enyan, Dacosta, Magnavita. All. Taurino.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi (Gulio Basile di Chieti-Davide Santarossa di Pordenone-Enrico Cappai di Cagliari).

Reti: 25’pt Ventola.

Note: Ammoniti: Zampa, Vecchi, Sandri (PO) Maiorino, Ventola, Prezioso (VF).

Oreste Roberto Lanza