Seconda sconfitta stagionale per la leonessa che in cassa due reti

Allo Stadio Veneziani Monopoli - Az Picerno 2-0.Seconda sconfitta stagionale, dopo Bari, per la Leonessa. Pronto riscatto dei biancoverdi dopo l’opaco derby di domenica scorsa. Partita intensa e molto tirata, con grandi ritmi, quella giocata al “Veneziani” di Monopoli, dove il Picerno deve arrendersi ai padroni di casa. Non è bastata la reazione della Leonessa e un ottimo secondo tempo. Un giro di lancetta di orologio e al 7’ e il Monopoli è già in area lucana: discesa di Starita sulla destra, si allunga a terra Albertazzi, che blocca evitando ogni problema. Risponde il Picerno all’8’: Setola su assist di Guerra dalla sinistra, ma il tiro è troppo alto per impensierire Loria. Si fa vedere il Monopoli al 18’: punizione di Bussaglia dalla sinistra, mette fuori di testa Pitarresi, poi ci prova Mercadante dai venti metri, che però al volo svirgola e calcia alto.

Monopoli in vantaggio al 21’: Picerno che perde palla a centrocampo, sulla sinistra sfugge Guiebre, cross in mezzo, nessuno riesce a deviare, rimpallo favorevole al Monopoli, palla a Piccinni, rigore in movimento e palla all’angolino. Reagiscono i lucani al 27’ il primo corner del match: dalla sinistra lo batte Dettori, attento Mercadante ad anticipare Reginaldo, che poi prova il cross, ma blocca Loria. Molto più incisivo il Monopoli, al 38’ Grandolfo sulla destra, cross in mezzo e prima Albertazzi e poi Garcia mettono una pezza. Tre minuti di recupero e squadre negli spogliatoi sull’1-0 per i biancoverdi di mister Colombo. Nella ripresa mister Palo opta per l’ingresso in campo di Gerardi al posto di Terranova. Al 50’ ruba palla Reginaldo, la cede a De Marco che da buona posizione calcia debolmente, blocca Loria. Al 62’ Palo inserisce Carrà e Finizio al posto di Vivacqua e Setola.

Al 65’ si fa subito notare Carrà, che si prende un fallo dai 20 metri, posizione centrale. Sulla palla ci vanno Guerra e Dettori, batte quest’ultimo e palla sulla barriera. Sul capovolgimento di fronte ci prova Guiebre sulla sinistra, palla in mezzo e Picerno che riesce a chiudere con Guerra. Al 70’ buona palla del Picerno Carrà per Gerardi, l’attaccante perde il tempo a rete da buona posizione. Al77’ ancora lucani in attacco: De Marco per Pitarresi, cross e colpo di testa di Gerardi, impreciso. Pressing del Picerno, alla ricerca del pari. Al 80’, dalla sinistra e dai trenta metri, punizione per il Picerno, batte Dettori ed è costretto con i pugni Loria, poi cross di De Marco irraggiungibile per Reginaldo. È al 86’ Monopoli raddoppia: perde palla il Picerno a centrocampo, ne approfitta D’Agostino, uno contro uno con Garcia in area ed è rigore; rosso diretto per il difensore del Picerno. Dagli 11 metri ci va Mercadante, Albertazzi indovina la traiettoria ma non ci arriva. L’ultima azione è del Picerno all’89’: gran botta di Pitarresi al 44′, palla di poco oltre la traversa. Sconfitta amara per il Picerno che merita qualcosa in più. Il pareggio sarebbe stato più giusto

MONOPOLI-AZ PICERNO 2-0

MONOPOLI (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni (1’st Hamlili), Vassallo (74’ Morrone), Bussaglia (89’ Langella), Guiebre; Grandolfo (74’ D’Agostino), Starita (91’ Nina). All.: Colombo. A disp: Guido; Riggio, De Santis, Nocciolini, Romano, Tazzer, Viteritti.

AZ PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Setola (63’ Finizio), Ferrani, Garcia, Guerra; Dettori, Pitarresi, D’Angelo (41’ De Marco); Vivacqua (63’ Carrà), Terranova (1’st Gerardi), Reginaldo. All.: Palo. A dispo: Summa; Allegretto, De Cristofaro, Alcides, Stasi, De Ciancio, Coratella.

Arbitro: Michele Giordano della sezione di Novara (Francesco Rizzotto di Roma 2 e Fabio Dell’Arciprete di Vasto).

Reti: 21’ Piccinni, 86’ rig. Mercadante.

NOTE: Ammoniti: nessuno. Espulsi: Garcia (AZ) nessuno. Angoli: 1-4. Recupero: 3’ pt ; 3’ st.

Oreste Roberto Lanza