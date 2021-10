Nel finale il portiere calabrese Mengoni salva il risultato

Stadio Luigi Razza Vibonese – Potenza 1-1. Partita salvezza quella con la Vibonese. In conferenza stampa il tecnico del Potenza, Fabio Gallo, aveva avvertito i tifosi: “andiamo a Vibo con l’intenzione di vincere perché questa squadra non sta vincendo da molto tempo, troppo tempo e per l'impegno che io e la squadra ci mettiamo ce lo meritiamo". Dalla Calabria gli faceva eco il collega della Vibonese D’Agostino: "Contro il Potenza dobbiamo essere smaliziati e più incisivi sotto porta". Calabresi consueto 4-3-3, con Mengoni tra i pali Mengoni, in difesa confermati Ciotti, Polidori e Vergara con l’unica novità rispetto alla vigilia rappresentata da Mauceri sulla sinistra. A centrocampo Basso la spunta e affianca Gelonese e Cattaneo. In attacco tridente composto da Spina e Golfo ai lati della punta Sorrentino. Fabio Gallo invece sorprende tutti cambiando disposizione tattica. Ospiti in campo con il 3-5-1-1. Marcone tra i pali, Matino, Cargnelutti e Gigli a comporre la linea di difesa a tre. Esterni Sepe e Volpe, al centro del campo Bruzzo, Zampa e Sandri. Ricci alle spalle dell’unica punta Salvemini. In panchina Zenuni, Baclet e Costa Ferreira. Ritmi fin da subito alti, con le due squadre che spingono sull’acceleratore e tentano di pungere. Pronti, via. La prima vera occasione è proprio per il Potenza: Sepe corre sulla corsia mancina e una volta arrivato al limite dell’area di rigore serve centralmente Cargnelutti: il 5 calcia di collo pieno, palla ben indirizzata ma di facile presa per Mengon. Potenza che cerca il vantaggio ma sono i calabresi ad affacciarsi spesso nell’area lucana con batti e ribatti della sfera. L’attaccante calabrese Sorrentino recupera la sfera a metà campo lanciando Spina sulla corsa. Palla che viene poi ceduta a Basso che ci prova da fuori senza fortuna. Al 15’ ancora Vibonese che protesta per un presunto tocco di mano del difensore del Potenza Cargnelutti sugli sviluppi di un corner. Il direttore di gara non ravvisa il calcio di rigore e lascia proseguire. Calabresi ancora in attacco con Spina che tira grande risposta di Marcone che si oppone e sventa il pericolo. Al 20’ Gelonese scocca il tiro da fuori area con la sfera che termina di un paio di metri sopra la traversa. Vibonese che chiude nella propria trequarti il Potenza, con Spina e Golfo. Potenza che non si fa intimidire e con che Ricci che trova il terzo angolo della gara in favore del Potenza. Occasione per il lucano alla mezz’ora: Sepe crossa all’altezza del secondo palo, Bruzzo si avventa sulla sfera e schiaccia: palla centrale facile presa di Mengoni. Partita che si fa nervosa. Potenza in dieci al 33’:Spina va verso una sfera a mezza altezza, Ricci non si avvede dell’avversario e colpisce il costato di Spina a gamba tesa con i tacchetti: espulsione diretta. Ospiti in inferiorità numerica, parità viene subito ristabilita. Al 37’ intervento a gamba tesa, espulso Ciotti per i padroni di casa. Il nervosismo si fa palpabile ammoniti Vergara e Gigli. Scontri durissimi: l’arbitro espelle pure Matino per rissa. Primo tempo che si chiude con tre minuti di recupero con tre espulsioni: Vibonese in 9, Potenza in 10.Seconda frazione di gioco con una ripartenza improvvisa del Potenza: Al 50’ Coccia che scappa a tutti sulla corsia di destra. Gelonese lo stende e viene sanzionato. Lucani pericolosi al 62: Salvemini riceve palla in area dopo un’ottima trama offensiva e serve facilmente un compagno solo in area, ma indirizza male la sfera e svanisce tutto. Qualche minuto dopo nuova chance per i lucani: Sepe in profondità per Salvemini che prova a insaccare in rete con una spaccata. Perde il tempo per farlo e svanisce un’altra occasione gol per il Potenza. Doppia sostituzione per il Potenza. Esce Bruzzo per far spazio all’ex Taranto Guaita e in contemporanea esce anche Salvemini, protagonista delle ultime offensive del Potenza, ed entra al suo posto Sessa. Al 79’ il risultato si sblocca a favore della Vibonese: Angolo per i calabresi un giocatore del Potenza spazza male, palla che arriva a Senesi che crossa sul secondo palo dove c’è Ngom che stoppa e di collo pieno incrocia e trova il gol. Potenza reagisce è 4 minuti dopo all’83’pareggia:Coccia riceve sulla corsia mancina e crossa per Zampa che si avventa sulla sfera e in tuffo insacca la sfera in rete. Nel finale Mengoni salva il risultato. Dopo 4 minuti di recupero si va negli spogliatoi con il Potenza che guadagna un punto per muovere la classifica. Partita sofferta per i lucani ma giocata con grande attenzione con azioni di rilievo in cui, se concretizzate, avremo probabilmente parlato di una vittoria importante.

VIBONESE - POTENZA 1-1

VIBONESE: Mengoni, Polidori, Gelonese, Basso, Spina (38' ptFomov), Ciotti, Mauceri, Vergara, Cattaneo (26' st Ngom), Sorrentino, Golfo (7' st Senesi). A disp: Marson, Alvaro, Mahrous, Grillo, Tumbarello, Bellini, Persano, Cigagna. All: Gaetano D’Agostino.

POTENZA: Marcone, Zampa, Cargnelutti, Sandri (40' st Costa Ferreira), Ricci, Gigli, Salvemini (23' st Sessa) (45' st Zenuni), Bruzzo (23' Guaita), Volpe (1' st Coccia), Matino, Sepe. A disp: Greco, Orazzo, Baclet, Nigro, Maestrelli, Zagaria, Banegas. All: Fabio Gallo.

Arbitro: Mario Saia di Palermo (Giorgio Lazzaroni di Udine e Federico Fratello di Latina)

Marcatori: 79' st Ngom (V), 83’ st Zampa (P)

NOTE: Angoli 4-7. Recupero: 3' pt, 4' st; Ammoniti: Gigli (P), Vergara, Gelonese, Sorrentino (V); Espulsi: al 33' pt Ricci, 42' pt Matino e al 37' pt Ciotti per rosso diretto.

Oreste Roberto Lanza