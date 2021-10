Partita di coraggio e impegno quella della leonessa. Il pareggio sarebbe stato più giusto

Allo stadio Curcio Az. Picerno – Catania 0-1. La Leonessa torna a casa. La settima di campionato l’Az Picerno torna al “Donato Curcio” dopo importanti lavori di sistemazione e adeguamento al campionato professionistico. Per la prima volta nella sua storia, Picerno ospiterà il Catania un match professionistico. Antonio Palo, allenatore del Picerno, dovrà fare a meno degli infortunati Albadoro, Esposito e Viviani, oltre allo squalificato Garcia. Per quanto riguarda i rossazzurri, Francesco Baldini dovrà rinunciare allo squalificato Russini e gli indisponibili Bianco, Ceccarelli, Albertini, Frisenna, Stancampiano e Zanchi. Pronti, via. Catania in avanti da subito alla ricerca della rete del vantaggio. Picerno nella metà campo che controlla molto bene le incursioni etnee. Al 3’ prima ammonizione della giornata per il Catanese Pinto. Al 10’ si registra il primo tiro dei siciliani verso la porta lucana, il tiro di Rosaia in pieno stile telefonata.

Un minuto dopo all’11’ Catania pericoloso: destro ravvicinato di Moro dopo un errore della difesa, Albertazzi in angolo. Al 29’ ecco il Picerno che prende piede: Reginaldo in corsa allunga per la sovrapposizione a sinistra di Carrà, il tiro in allontanamento è forte ma sul primo palo e Sala si salva in angolo. Al 39′ ancora la leonessa: Vivacqua corre sulla destra e la mette al centro per la testa di Coratella, Sala blocca facilmente. Primo tempo tutto qui: Catania che si allarga bene sulle fasce ma all’appuntamento con i cross non arriva mai nessuno. Buona la gestione dei lucani che bloccano bene le infiltrazioni dei siciliani sulla corsia laterali e ripartono in velocita. Seconda frazione con mister Paolo che manda in campo De Marco al posto di Vivacqua. Al 65’ ripartenza del Catania: dal calcio d’angolo Greco si invola verso la porta lucana, serve Biondi che tiro con un’angolazione che va fuori dalla direzione della porta lucana difesa da Albertazzi. Al 59’ il Catania procede a due sostituzioni: Ercolani e Russotto prendono il posto di Claiton e Biondi.

Al 63’ il Picerno procede a due sostituzioni: esce Coratella ed entra il palermitano Terranova. Occasionissima per il Catania al 67’ Piccoli in contropiede si fa anticipare da Albertazzi al momento decisivo. Due minuti dopo si fa vedere il Picerno, le lancette dell’orologio indicano il 69’: il solito Reginaldo in area il suo tiro viene bloccato per un filo dal portiere catanese Sala. Ancora Picerno al 72’: Reginaldo per Pitaressi, tiro insidioso di quest’ultimo, vola Sala e mette la palla in corner. Sorpresa al 78’, rigore per il Catania: Su una ripartenza Greco serve in profondità Moro, abbattuto da una spallata. Batte lo stesso Moro che spiazza Albertazzi. Vantaggio Catania. Aumenta il forcing della leonessa ma senza costruito L’ultima azione è ancora del Catania all’89’: Destro basso di Terranova, palo. Dopo cinque minuti di recupero si va negli spogliatoi con la vittoria dei siciliani e un Picerno che ha giocando sempre a testa alta.

AZ PICERNO – CATANIA 0-1

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Setola (86′), Ferrani, Allegretto, Guerra; Dettori, Pitarresi; Carrà (81′ Stasi), Reginaldo, Vivacqua (45′ De Marco); Coratella (64′ Terranova). A disp.: Viscovo, Summa, De Franco, Finizio, Alcides Dias, De Ciancio, De Cristofaro, Gerardi, D’Angelo. All Palo.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton (60′ Ercolani), Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado (83′ Izco), Greco (83′ Ropolo); Piccolo (71′ Provenzano), Moro, Biondi (50′ Russotto). A disp.: Coriolano, Borriello, Pino, Cataldi, Sipos. All. Mularoni.

ARBITRO: Francesco Carrione (Assistenti: Marco Porcheddu e Giuseppe Lipari).

MARCATORI: 79′ Moro (rig.)

NOTE: Ammoniti: Pinto, Pitarresi, Allegretto, Reginaldo, Rosaia, Calapai. Calci d'angolo: 6-4.

Oreste Roberto Lanza