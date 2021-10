Vittoria contro la Murgia Basket Santeramo e terzo posto al torneo città di Mesagne

Una prestazione altisonante consente alla Virtus di vincere per 72 a 60 contro Murgia Basket Santeramo e portare a casa il terzo posto del torneo. I materani impongono il loro ritmo di gioco sin dall'inizio del match, contropiede e tiro dai tre punti fanno si che già al primo intervallo breve i lucani siano in vantaggio per 18 a 16. Nel secondo quarto Matera vola anche a più dieci, ma i pugliesi riescono a rimontare e portarsi in parità con una tripla di Silletti sul fil di sirena, si va negli spogliatoi sul 39 a 39.

Il terzo quarto vede la definitiva fuga della Ondatel, che con Castoro, Ambrosecchia, Stano e Nuzzi ed una strenua difesa si porta a più nove (54-45). Santeramo ad inizio ultima frazione tenta il recupero ma non ha più energie, Matera allunga e vince per 72 a 60. Il torneo è stato vinto da Francavilla, che h battuto i padroni di casa della Mens Sana, dopo aver vinto contro la Virtus in semifinale per 96 a 83.

Ondatel Virtus Matera - Murgia Basket Santeramo 72-60

ONDATEL VIRTUS MATERA: Stano 14, De Mola 6, Cifarelli 4, Nuzzi 7, Ambrosecchia 13, Petralla, Spada, Petito, Paternoster, Alecci 6, Santarsia 4.

MURGIA BASKET SANTERAMO: Silletti 8, Cassano 5, Sergio 6, Cardinale 5, Girardi M. 4, Petruzzelli 6, Picerno 3, Girardi 23.

Parziali : 18-16, 35-35, 54-45, 72-60.

Silvia Silvestri