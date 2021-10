Sinnici alla ricerca dei tre punti per proseguire la cavalcata in vetta

Match che si annuncia scintillante questo pomeriggio al "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla dove arriva il Sorrento. Gara valevole per la quinta giornata di Serie D. I sinnici di mister Ragno in testa alla classifica con nove punti insieme a Gravina e Casarano, sono reduci dalla vittoria esterna contro il San Giorgio e quest'oggi sono alla ricerca dei tre punti per proseguire la cavalcata in vetta.

Sorrento che arriva in riva al Sinni con la chiara intenzione di fare punti per consolidare la posizione in classifica, che li vede adesso con sette punti a ridosso delle prime. Si giocherà su un campo pesantissimo a causa della pioggia che sta cadendo incessantemente da molte ore. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Dirigerà la gara Giuseppe Vingo di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo D'Alessandris di Frosinone e Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia.

Claudio Sole