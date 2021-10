Vittoria roboante contro il Sorrento, i sinnici si godono anche la testa della classifica

Grande prova del Francavilla che al "Nunzio Fittipaldi" sotto una pioggia battente cala la cinquina contro il malcapitato Sorrento nella gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D. Una prestazione maiuscola quella degli uomini di mister Nicola Ragno che si godono anche il primato solitario in classifica con 12 punti. Una gara che è apparsa subito in discesa per i sinnici che sono passati in vantaggio dopo soli sei minuti di gioco con una rete di Langone. Raddoppio che non si è fatto attendere ed è arrivato al 10' con Ferrante sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nel finale di tempo al 37' arriva il tris che porta la firma di De Marco. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 3-0 per i padroni di casa. Nella ripresa la musica non cambia ed arriva il poker ad opera di Gentile dopo soli tre minuti di gioco. La quinta ed ultima rete giunge al 34' con De Marco che firma la sua doppietta personale. Francavilla che demolisce il Sorrento e si porta in testa alla classifica del girone H con 12 punti. Sorrento che nonostante le cinque reti subite ha avuto qualche buona occasione per andare in rete.

FRANCAVILLA - SORRENTO 5-0

FRANCAVILLA (3-5-2) Prisco; Ferrante, Dopub (30’s.t. Di Ronza), Russo; Vaughn (23’s.t. Cristallo), Langone (13’s.t. Petruccetti), Cabella, Gentile (dal 13’ s.t. Ganci), Antonacci (25’s.t. Polichetti); Melillo, De Marco Ma. A disp.: Daniele, Nicolao, Croce, Xepapadakis. All.: Ragno

SORRENTO (4-2-3-1) Del Sorbo; Mansi (35’p.t. Manco), Cacace, Acampora, Esposito (1’s.t. Romano); Mezavilla, Virgilio; La Monica (35’s.t. De Marco Mi.), Guidoni, Gargiulo; Iadaresta. A disp.: Volzone, Selvaggio, Ferraro, Diop, Cesarano. All.:Cioffi.

ARBITRO: Vingo di Pisa (D’Alessandris-Gookooluk).

RETI: Langone 6’p.t., Ferrante 10’p.t., De Marco 37’p.t. e 34’s.t., Gentile 3’s.t.

NOTE: Terreno pesante a causa della pioggia. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Langone, Russo (F), Mezavilla, Sosa (S). Rec.: 1’p.t., 3’s.t.

Claudio Sole