Pesante sconfitta del Potenza a Pagani che adesso è penultimo in classifica

Per il Potenza sconfitta amara in quel di Pagani che costa cara a mister Fabio Gallo che in mattinata è stato sollevato dall'incarico di allenatore. Per i lucani un 2-0 amaro che ha lasciato il segno. Il presidente Caiata ha dovuto con rammarico prendere la decisione dell'esonero di Gallo. Al momento il Potenza ha vinto solo una volta per il resto quattro pareggi e altrettante sconfitte. I precedenti al Torre sorridono alla Paganese: dieci gare giocate contro i rossoblù con sei vittorie, due pareggi e due sconfitte. L’ultimo precedente a Pagani risale allo scorso anno dove gli azzurrostellati impattarono per 0-0 contro i lucani. La gara inizia subito con la Paganese in avanti e vantaggio al 15’ con Murolo: punizione di Zito dalla trequarti di sinistra verso il secondo palo, dove Schiavi ‘spizza’ di testa, la palla carambola sui piedi di Murolo che riesce a spedirla con il destro in porta, nonostante il disperato tentativo di salvataggio da parte de portiere avversario Marcone. Sorpresa per il Potenza che prova a reagire ma senza costrutto.

Ripartenza veloce sulle corsie laterali per i lucani che non riescono ad impensierire la retroguardia di casa. Ci provano a turno Costa Ferreira, Salvemini, Volpe e Sandri ma con risultati minimi. Alla fine del primo tempo si annotano soltanto tre giocatori ammoniti Tissone della Paganese più Gigli e Coccia del Potenza. Dopo un minuto di recupero tutti negli spogliatoi con il vantaggio dei padroni di casa. Seconda Frazione di gioco con il Potenza in avanti alla ricerca del pareggio. Al 58′ palo colpito dal Potenza con Volpe che manca di poco il pareggio. Molto agonismo con diversi cartellini che l’arbitro ha dovuto estrarre, ben tre gialli. Potenza che manifesta tutte le proprie difficolta sulle linee centrali del campo e in difesa. Lucani che hanno provato a reagire in diverse circostanze ma senza costrutto.

Al 92’ Costa Ferreira sfiorato il pareggio al 92’, mentre due minuti più tardi è stata la Paganese a segnare con Piovaccari, abile a controllare un bel cross di Guadagni per poi colpire di sinistro all’angolino basso. Dopo 5 minuti di recupero finisce con una severa sconfitta per i lucani giocata solo a tratti con sprazzi di buon gioco. Stamani poi la notizia dell'esonero: "Prendo questa decisione con profondo dispiacere soprattutto per la stima e l'amicizia che mi lega al mister - ha dichiarato il Presidente Salvatore Caiata - In questo momento dobbiamo provare in ogni modo a rialzarci e a raggiungere un obiettivo non impossibile. A mister Gallo va il mio profondo ringraziamento per quanto fatto in questi mesi a Potenza e l'augurio sincero e convinto di un futuro ricco di nuovi successi professionali".

PAGANESE - POTENZA 2-0

PAGANESE: Baiocco, Bianchi, Murolo (23' st Sbampato), Schiavi, Firenze (44' st Scanagatta), Castaldo (17' st Piovaccari), Tissone, Manarelli, Zanini, Guadagni, Zito. A disp: Pellecchia, Caruso, Vitiello, Viti, Perlingieri, Pica, Sussi, Iannone, Del Regno. All. Grassadonia.

POTENZA: Marcone, Coccia (23' st Banegas), Sandri (38' st Cargnelutti), Ricci, Costa Ferreira, Gigli, Salvemini (14' st Baclet), Piana (38' st Sessa), Maestrelli, Volpe, Zagaria (23' st Vecchi). A disp: Greco, Petriccione, Zampa, Orazzo, Bruzzo, Zenuni, Sepe. All. Gallo.

Arbitro: Antonio Costanza di Agrigento (Riccardo Pintaudi di Pesaro - Giorgio Ravera di Lodi)

Marcatori: 15' Murolo (PA), 94' Piovaccari

NOTE:. Ammoniti: Gigli, Sandri, Piana (PO), Tissone, Baiocco, Firenze, Murolo, Manarelli, Zito (PA): Angoli 3-4. Recupero: 1'pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza