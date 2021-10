E’ successo tutto nel secondo tempo, per i lucani seconda vittoria di fila

Allo stadio Curcio, Az. Picerno – Monterosi 2-0. La vittoria di domenica al Menti con la Juve Stabia ha dato morale agli uomini di Antonio Palo, autore di una splendida cavalcata l’anno passato nel girone H di serie D, conclusasi con la vittoria nei playoff. Contro il Monterosi Tuscia non sono ammesse distrazioni: è uno scontro diretto. Il Picerno è ritornato al Curcio solo 10 giorni fa ospitando il Catania ma perdendo la gara per 1-0. Il Monterosi e la Leonessa: i primi 13 punti in classifica (tre pareggi e tre vittorie nelle ultime sei uscite) i secondi 11, bottino di tutto rispetto. Il tecnico Palo dovrà ancora una volta fare a meno dell’attacco titolare composta da Esposito e Albadoro. Per lunghi tratti del campionato ha utilizzato lo stesso Reginaldo come prima punta. Pronti, via. Primo tiro della partita arriva al 10′ porta la firma del centrocampista del Picerno Pitarresi: lunga conclusione dalla lunga distanza deviato in angolo.

Ritmi bassi da entrambe le formazioni, molti gli errori in fase di costruzione della manovra da parte sia del Picerno che degli ospiti. Al 19′ arriva il primo squillo di marca ospite con Costantino: l’attaccante del Monterosi prova una conclusione dal vertice dell’area di rigore, la palla però si spegne fuori. Fase di gioco bloccata a centrocampo con qualche ripartenza del Monterosi ma che non impensierisce i padroni di casa. Al 31′ ci prova il Picerno con Pitarresi che conclude però centralmente, e il portiere del Monterosi Alia, può fare sua la sfera senza alcuna difficoltà. Al 42’ ancora un’azione degli ospiti: sugli sviluppi di un corner, Costantino prova a concludere, ma viene murato dalla difesa di casa. Passa un minuto ed è ancora Costantino: il suo tentativo è con una conclusione dalla distanza, ma è debole e rasoterra, non creando pericoli dalle parti di Albertazzi. Prima frazione di gioco che si chiude a reti bianche. Seconda frazione di gara inizia seguendo il copione della prima.

Al 53′ problema muscolare per Rocchi costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Tartaglia. Partita che si sblocca all’improvviso. Al 63’ il trequartista Vivacqua a portare in vantaggio la leonessa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla messa al centro da Pitarresi, il traversone del centrocampista di casa è insidioso, Alia la respinge ma trova la ribattuta in rete di Vivacqua. Picerno che si galvanizza è va alla ricerca della rete utile per chiudere l’incontro. Sette minuti dopo i lucani raddoppiano con l’uomo migliore Pitarresi. Al 70’ calcio di punizione Pitarresi velo di Reginaldo, che finge di deviare la palla e manda fuori tempo il portiere ospite Alia. Reazione del Monterosi al 78’:Costantino serve Polidori che da ottima posizione conclude di poco alto sulla traversa. All’85’ ancora gli ospiti vanno vicini ad accorciare le distanze. Costantino da buona posizione scheggia l’incrocio dei pali con un bel tiro al volo. Nei minuti finali, Costantino sfiora nuovamente il gol, ma trova l’ottima risposta di Albertazzi. Vincono meritatamente i lucani del Picerno che nel secondo tempo spingono di più utilizzando lucidità e aggressione. Stasera 14 punti e undicesimo posto in classifica.

AZ PICERNO – MONTEROSI TUSCIA 2-0

AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Ciancio (88′ Coratella), Pitarresi; Vivacqua, Reginaldo (75′ Ferrani), De Marco (75′ De Cristofaro); Gerardi (88′ Dettori). A disp. Summa, Viscovo, Ferrani, Setola, Garcia, AlcidesDias, Viviani, Dettori, De Cristofaro, D’Angelo, Stasi, Terranova, Coratella, Carrà. All. Alberto Palo

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Rocchi (54′ Tartaglia), Mbende (68′ Buono), Piroli; Verde, Di Paolantonio (86′ Luciani), Buglio (54′ Franchini), Parlati (54′ Adamo), Cancellieri; Polidori, Costantino. A disp. Marcianò, Buono, Polito, Luciani, Tripoli; Tartaglia, Adamo, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Basile; Franchini, Caon. All. David D’Antoni.

ARBITRO: Roberto Lovison della sez. di Padova (Giuseppe Luca Lisi della sez. di Firenze e Alessandro Parisi della sez. di Bari).

Reti: 63′ Vivacqua, 70′ Pitarresi

Note: ammoniti: Parlati, Pitarresi, Vivacqua, Allegretto; Recupero: 2′ pt.

Oreste Roberto Lanza