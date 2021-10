Una gara amichevole di particolare interesse per le due formazioni che si sfideranno in campo

E' in programma questa sera a partire dalle ore 19.45 al PalaSassi di Matera il match tra la Ondatel Virtus Matera, che sfida in amichevole la formazione del Valentino Basket Castellaneta, squadra che milita nel campionato di C gold in Puglia e nelle cui fila gioca il play di scuola Virtus, Renato Buono.

Un test di alto livello per la squadra di capitan Castoro in vista dell’esordio in campionato del 7 novembre prossimo. Come da protocollo nazionale l’accesso al palasport è gratuito e sarà consentito ai possessori di green pass.

Silvia Silvestri